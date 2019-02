Washington, 23 feb /Agerpres/ - Intr-o evolutie socanta, superstarul american de R&B R. Kelly, acuzat de multiple agresiuni sexuale timp de decenii, inclusiv asupra unor minore, a fost inculpat vineri si s-a predat autoritatilor, informeaza dpa si AFP.



Impotriva cantaretului, Robert Sylvester Kelly pe numele real, in varsta de 52 de ani, au fost formulate patru acuzatii distincte, insotite de 10 capete de acuzare referitoare la agresiune sexuala in circumstante agravante pentru presupuse fapte comise intre 1998 si 2010, asupra a patru victime, dintre care trei aveau sub 17 ani.

…