Inculpare Carmen Dan. Chirieac: Va fi o tentativă Analistul precizeaza ca in acest moment Carmen Dan are imunitate absoluta. Mai mult decat atat, Chirieac se arata dezamagit de faptul ca jandarmii, care nu și-au facut decat datoria in 10 august, sunt tarați la audieri. "In cazul doamnei Carmen Dan ma aștept la o tentativa de inculpare sortita eșecului fiindca domnia sa are imunitate absoluta fiind și parlamentar și ministru. Pentru inceperea acestei anchete de poliție politica este nevoie de acordul Senatului, acord ce nu va fi dat. Mai departe este cumplit faptul ca militarii aceștia care nu și-au facut decat datoria sunt tarați la…

