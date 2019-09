Incubatoare şi acceleratoare de afaceri. Guvernul a aprobat proiectul Proiectul a fost initiat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat si va fi transmis spre aprobare Parlamentului Romaniei.



"Sustinerea companiilor aflate la inceput de drum este necesara nu doar pentru ca acestea sa se consolideze financiar, dar si pentru a crea o legatura sociala si practica cu economia reala. Incubatoarele ofera un cadru ideal pentru dezvoltarea afacerilor, prin conectarea la mediul academic si de cercetare, prin facilitarea activitatilor de networking, a transferului de know-how si prin acordarea de sprijin in dezvoltarea de parteneriate",… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei a aprobat, in sedinta de astazi, proiectul de lege privind incubatoarele si acceleratoarele de afaceri, cu scopul de a schimba cadrul legal existent, in sensul sprijinirii firmelor aflate in fazele initiale de dezvoltare. Proiectul a fost initiat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri,…

- Este de neconceput ca un reprezentant al Partidului Național Liberal, care, in principiu, ar trebui sa susțina inițiativele economice private, sa vina cu atat de multe declarații aberante, așa cum o face Florin Cițu, unul dintre senatorii acestui partid care se dorește la guvernare, dar care vine cu…

- Activitatea firmelor care au accesat programe naționale precum Start-UP Nation sau microindustrializarea, este atent urmarita in Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. Intenția ministrului pentru IMM-uri, Ștefan-Radu Oprea, este de a obține un feedback asupra derularii…

- Pe langa aceste masuri cu caracter social, PSD a demarat programe care sa sustina cresterea numarului de locuri de munca, dar si dezvoltarea simtului antreprenorial. Astfel, in anul 2017 a fost initiat Programul Start-up Nation, un program de incurajare si de stimulare a infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor…

- MMACA a publicat lista celor 10.000 de beneficiari care vor primi finanțare prin Start-up Nation. Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat face publica lista celor 10.000 de beneficiari care au fost admiși pentru finanțare in cadrul celei de-a doua sesiuni a programului Start-up…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a facut publica lista celor 10.000 de beneficiari care au fost admiși pentru finanțare in cadrul celei de-a doua sesiuni a programului Start-up Nation.Rectificarea bugetara anunțata nu are impact asupra derularii programului Start-up…

- Romania a mentinut pe perioada detinerii Presedintiei Consiliului Uniunii Europene negocierile cu Mercosur, ca prioritate a agendei comerciale a Uniunii Europene, fiind sprijinite politic toate eforturile Comisiei, sustine ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan-Radu…

- Sapte companii romanesti din domeniile comunicare, marketing, media, PR, social media, digital au prospectat, in perioada 17-21 iunie 2019, piata internationala din domeniul industriei publicitare și creativitații. Romania a participat, in premiera, la cea de-a 65-a ediție a Festivalului Internațional…