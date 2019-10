Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Spitalului de Urgenta a comunicat ca in urma accidentului rutier produs luni, 30 septembrie, pe strada Alba Iulia din Chisinau, in total au avut de suferit 25 de persoane, 10 barbati si 15 femei, cu varsta cuprinsa intre 19 si 67 de ani. Soferita masinii Porsche Cayenne, care a provocat…

- Soferita de 34 de ani, care a provocat accidentul rutier din sectorul Buiucani, Chisinau, soldat cu moartea unui barbat si cu zeci de persoane ranite, dupa ce a trecut la culoarea rosie a semaforului cu 130 km/h si s-a ciocnit violent intr-un troleibuz, fiind la volanul unui Porsche Cayenne, a fost…

- Politia a oferit noi detalii despre accidentul rutier grav, produs pe strada Alba Iulia din Chisinau luni, 30 septembrie, cand un Porsche Cayenne s-a ciocnit violent intr-un troleibuz plin cu pasageri. Soferita de 33 de ani, care se afla la volanul masinii si care se face vinovata de accident, avea…

- Premierul Maia Sandu a declarat ca anuntul lui Octavian Ticu de a parasi fractiunea PPDA „este decizia dansului si il priveste”. Referitor la intentia lui Octavian Ticu de a candida la functia de primar de Chisinau, prim-ministra a spus ca acesta „face un deserviciu alegatorilor proeuropeni din Chisinau”.…

- Liderul celui mai important partid european declara ca alianța dintre ACUM și socialiști este una riscanta și trezește ingrijorari. Declarații in acest sens au fost facute de Joseph Daul, presedintele Partidului Popular European, aflat intr-o vizita la Chișinau.

- Neatenția unei șoferițe a provocat pagube pentru doua autoturisme inmatriculate in județul Alba și care se deplasau in aceeași direcție, respectiv Sebeș-Alba Iulia, pe Drumul Național 1. Potrivit martorilor, deși aflata in coloana, șoferița unei Skode Octavia „și-ar fi luat avant” și a tamponat din…

- Ziarul Unirea Prietenul, la dosare penale se cunoaște. Doi tineri din Campeni au de dat explicații in fața magistraților, in urma unui accident de circulație “Distracția” unor tineri din Campeni s-a lasat cu dosare penale pentru aceștia. Solicitați sa intervina la un eveniment rutier petrecut pe raza…

- Premierul Maia Sandu a afirma ca blocajul privind problema monopolului la exportul de nuci se afla la Procuratura, acolo unde au fost deschise dosare penale mai multor companii: „Mai multor agenti economici le-au fost deschise dosare penale si, respectiv, aceste companii nu au mai putut face exportul…