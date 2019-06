Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul Ianis Hagi a declarat, joi seara, ca fotbalistii din nationala de tineret sunt putin dezamagiti dupa eliminarea de la Campionatul European, însa a subliniat ca el si coechiperii sai au "foame" de victorii si trofee, scrie News.ro."Felicit fanii care au fost alaturi…

- Meciurile din runda a treia a Grupei A de la Campionatului European de Tineret se joaca astazi, de la ora 22:00. Belgia U21 - Italia U21 se disputa in Reggio Emilia, iar Spania U21 - Polonia U21, in Bologna. Partidele vor fi transmise pe TVR 1, respectiv TVR 2, dar și liveSCORE pe GSP.ro. ...

- "Incepand din iunie, pistolul electric va intra in vigoare", a declarat ministrul in cursul unei reuniuni a partidului sau, Liga (extrema dreapta). O experimentare a acestui tip de arma fusese lansata in septembrie la Milano, Napoli, Torino, Bologna, Florenta, Palermo, Catania, Padova, Caserta,…

- Utilizarea pistoalelor electrice de catre fortele de politie, testata in 12 orase italiene incepand de anul trecut, va fi generalizata in toata tara in luna iunie, a anuntat duminica ministrul de interne Matteo Salvini, citat de AFP. "Incepand din iunie, pistolul electric va intra in vigoare",…

- Utilizarea pistoalelor electrice de catre fortele de politie, testata in 12 orase italiene incepand de anul trecut, va fi generalizata in toata tara in luna iunie, a anuntat duminica ministrul de interne Matteo Salvini, citat de AFP."Incepand din iunie, pistolul electric va intra in vigoare",…

- Familiile ce aparțin clasei de mijloc constata o stagnare a veniturilor, in timp ce cei mai bogați membri ai societații iși sporesc constant averile, potrivit unui raport internațional intocmit de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), potrivit mediafax.Raportul menționeaza…

- Serie A 2019, etapa a 30-a. Azi joaca Milan și Juventus. Maine sunt Roma - Fiorentina și Genoa - Inter. Programul rundei. Marți, 2 aprilie 20:00 AC Milan - Udinese 22:00 Cagliari - Juventus In absența lui Cristiano Ronaldo, accidentat, Moise Kean, 19 ani, noua senzație a fotbalului italian, marcator…