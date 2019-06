Jumatate de tir de acte ar fi trebuit sa se descarce zilele acestea la sediul Direcției Naționale Anticorupție, intr-un dosar mai puțin cunoscut și fara nume sonore. Conducerea B Braun Romania, sucursala a Grupului internațional german B. Braun Melsungen A.G. din domeniul medical, a facut plangere penala unui director din Departamentul financiar care percepea comisioane The post Incredibilul caz al unui procuror DNA. A cerut jumatate de TIR de facturi pentru a verifica posibile infracțiuni la o companie medicala (Q Magazine) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online…