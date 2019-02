Stiri pe aceeasi tema

- Directorul General al Regiei Nationale a Padurilor Romsilva, Gheorghe Mihailescu, a declarat ca va solicita Ocolului Silvic Cluj sa verifice a cui este competenta de control în cazul defrișarilor din Padurea Horea-Baciu si din Poiana Rotunda, care sunt paduri private. Alte verificari…

- * Presedintia Romaniei la Consiliul UE a ajuns marti la un acord provizoriu cu Parlamentul European referitor la masurile de atenuare a dificultatilor in conectivitatea aeriana pentru pasageri si transport de marfa dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie, in cazul in care aceasta din urma va parasi…

- La inceputul acestei saptamanii, ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, a avut o intalnire prelungita și destul de tensionata cu directorul general interimar al Regiei Naționale a Padurilor-Romsilva, Gheorghe Mihailescu....

- Ministrul apelor si padurilor, Ioan Denes, s a deplasat miercuri in judetul Constanta pentru a avea o sedinta de lucru cu autoritatile locale pe problematici care tin de domeniile ape si paduri, se arata intr un comunicat transmis de Ministerul Apelor si Padurilor. Demnitarul a fost insotit de secretarul…

- PUTEREA a semnalat de mai multe ori ca ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Denes, a impus nelegal Consiliul de Administrație al Regiei Naționale a Padurilor - Romsilva, adica fara respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor...

- Prima hotarare din 2019 a Consiliului de Administrație al Regiei Naționale a Padurilor-Romsilva – atenție, numit provizoriu și nelegal, adica fara respectarea OUG nr.109/2011, de catre ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Denes -, demonstreaza amatorismul și diletantismul managerial instaurat la aceasta…

- PUTEREA a semnalat, anul trecut, ca ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, a schimbat patru dintre cei șapte membri ai Consiliului de Administrație de la Regia Nationala a Padurilor – ROMSILVA, pe motiv de incompatibilitate....

- Marius Nicolaescu: ”In sectorul forestier trebuie reduse suprareglementarea și birocrația, iar taierile ilegale trebuie diminuate in continuare”. Pe 7 decembrie a avut loc la București Forumul Padurilor, Industriei Lemnului și Economiei Verzi, ediția a II-a, organizat de Fordaq Romania, cu sprijinul…