- Biletul zilei din fotbal de azi, 03 februarie, este jucat pe meciuri din Elveția, Olanda și Spania, din primele eșaloane mai exact. Acestea sunt: Young Boys Berna vs St. Gallen, PSV Eindhoven vs FC Zwolle și Levante vs Real Madrid. Orele de start ale acestor partide sunt: 20:00, 20:45 și respectiv 21:45.…

- Luminita Anghel a tratat-o ca pe o printesa pe micuta Mariuca, fetita pe care o luase, in 2009, dintr-un centru de plasament. Din pacate, traiul imbelsugat avea sa se sfarseasca, pentru bietul copil, in 2014, atunci cand mama biologica a micuței, dupa un scandal uriaș, a smuls-o din brațele iubitoare…

- Medicii ieseni se confrunta cu un caz medical fara precendent dupa ce au internat un barbat care s-a impuscat in barbie iar proiectul - la acest moment fara a se sti daca e un glont sau o bila, i-a ramas infipt in creier.

- Oferta turistica a Clujului, primita cu interes in Țara Cantoanelor FOTO Centrul de Informare și Promovare Turistica Cluj a participat in perioada 25-28 ianuarie 2018 la Targul Internațional de Turism FESPO Zurich, cel mai important eveniment de profil din Elveția și unul dintre cele mai atractive targuri…

- George Soros este cea mai controversata personalitate a secolului 21. Numele sau a fost asociat de diverși cu o serie de conspirații. Ca pachetul sa fie complet, de curand, și-a dat cu parerea despre Google și Facebook. In aceste zile la Davos, in Elveția, au loc o serie de conferințe importante menite…

- Foste sau actuale jucatoare din circuit au reactionat dupa meciul imens de la Australian Open dintre Simona Halep si Angelique Kerber, castigat de romanca cu 6-3, 4-6, 9-7. "Ce zi incredibila a fost. Incepand cu meciul Wozniacki - Mertens si terminand cu incredibila batalie dintre Simona Halep si Angelique…

- Premierul macedonean, Zoran Zaev, a anuntat miercuri, la finalul intrevederilor de la Davos (Elvetia) cu omologul sau elen, Alexis Tsipras, ca a acceptat sa schimbe numele Aeroportului International din Skopje "Alexandru cel Mare" asa cum cere Grecia, relateaza AFP."Guvernul nostru va schimba…

- Fosta prezentatoare de la Acces Direct, Mirela Vaida, revine in scurt timp o noua emisiune la Antena 1, cel mai probabil in intervalul orar 14.00 – 16.00. Anuntul a fost facut de indragita vedeta tv pe retelele de socializare. Vesti bune pentru admiratorii Mirelei Vaida! Indragita prezentatoare tv revine…

- Muzeul Etnografic al Transilvaniei este prima instituție din România admisa în calitatea de membru al EURHO – European Rural History Organisation, organizație științifica de elita ce reunește instituții și personalitați din domeniul istoriei și patrimoniului rural european.Astfel,…

- Schimbare radicala de situatie in dosarul "Dan Condrea". La aproape doi ani de la tragica moarte a patronului de la Hexi Pharma au ramas multe semne de intrebare si multe milioane de euro pe care se bat fostele sotii.Citeste si: MAE, reactie de ULTIM MOMENT in scandalul declansat de atacul…

- Horoscop dragoste. Berbec Comunicarea cu ceilalti este la nivel inalt. Reusesti sa intelegi ce iti spune partenerul de cuplu si nu mai apar conflicte legate de mesaje intelese sau interpretate gresit. Taur Pot aparea frustrari in relatia de cuplu din cauza faptului ca ti se…

- Romania a incasat peste 315 milioane de euro, in primele trei trimestre din 2017, din exporturile de animale vii in spatiul intra si extracomunitar, in crestere cu aproape 15% fata de perioada similara din 2016, cand incasarile au totalizat aproape 275 de milioane de euro, potrivit balantei comerciale…

- DIN CUPRINS Dan Petrescu a fost marele favorit sa preia un club englez de tradiție, inainte de a semna cu ASA Targu Mureș Gazeta a descoperit mailurile dintre impresarii care l-au propus și patronii asiatici ai clubului englez Ce s-a intamplat de fapt in ziua in care Bogdan Mara a anunțat ca prietenul…

- Un tanar moldovean pentru a se razbuna pe concubina, cu care era in conflict, i-a sustras actul de identitate romanesc, perfectat ilegal in Italia, și l-a prezentat polițiștilor de frontiera pentru a lua masurile ce se impun in privința acesteia. Cazul a fost semnalat astazi, 4 ianuarie 2018, in punctul…

- Printul Harry a refuzat participarea la una dintre obiceiurile traditionale ale Casei Regale a Marii Britanii, organizate in a doua zi de Craciun de catre regina Eliza¬beth a II-a si printul consort Philip, pentru a-i face pe plac logodnicei lui Meghan Markle.

- Un tanar banuit de comiterea unei infractiuni de furt a fost identificat de politistii constanteni Potrivit IPJ Constanta, urmare a cercetarilor in cazul comiterii unei infractiuni de furt, politistii din cadrul Sectiei 5 Rurala Cogealac, Postul de Politie Istria, au identificat un tanar, de 19 ani,…

- Marion Bartoli a anunțat ca revine in circuitul profesionist feminin, la 4 ani dupa ce s-a retras. Franțuzoaica in virsta de 33 de ani s-a impus la Wimbledon 2013, dupa care a agațat racheta in cui. La retragere, Marion Bartoli era numarul 7 mondial. Acum, Bartoli spera sa revina in circuit la Miami,…

- Celebra companie italiana producatoare de palarii Borsalino a fost declarata in stare de faliment de catre tribunalul din Alessandria (nord-estul tarii), care a numit doi administratori judiciari, a anuntat luni Elio Bricola, de la sindicatul Uil, citat de AFP. "Instanţa a respins al doilea plan…

- Locuitorii orasului irlandez Ringaskiddy, in care se afla fabrica ce produce Viagra, se plang de faptul ca fumul emanat de cosuri le trezeste ”pofta” barbatilor in cele mai nepotrivite momente ale zilei, scrie The Irish Post.

- Regele Mihai I a decedat saptamana trecuta, la Aubonne, in Elvetia, la varsta de 96 de ani. El va fi inmormantat sambata, 16 decembrie. Putini stiu ca intre fostul suveran si Gigi Becali exista o legatura.

- O femeie cu dubla cetatenie, romana si Republica Moldova, este cercetata de politistii de frontiera, dupa ce a incercat sa introduca in tara 3.000 de tigarete de contrabanda ascunse...

- Centrul Cultural ”Arta” Dej a gazduit in aceasta seara, cu incepere de la ora 18, piesa de teatru ”Dragoste cu nabadai”. Continuand seria evenimentelor dedicate inaugurarii Centrului Cultural ”Arta” Dej, Primaria Municipiului Dej le-a pregatit iubitorilor de teatru o seara speciala dedicata lor. Astfel,…

- Regele Mihai a fost si va ramane un model de demnitate, devotament si dragoste pentru tara, in ciuda tuturor vicisitudinilor istoriei pe care le-a depasit cu gandul numai la Romania, apreciaza presedintele Curtii de Conturi, Mihai Busuioc, potrivit unui comunicat de presa postat marti pe site-ul…

- Regele Mihai a fost și va ramane un model de demnitate, devotament și dragoste pentru țara, in ciuda tuturor vicisitudinilor istoriei pe care le-a depașit cu gandul numai la Romania, apreciaza președintele Curții de Conturi, Mihai Busuioc, potrivit unui comunicat de presa postat marți pe site-ul…

- La aflarea vestii, seful statului i-a rugat pe ambasadori sa tina un moment de reculegere. Regele Mihai a incetat din viata, joi, la ora 13.00, la resedinta sa din Elvetia, a anuntat Casa Regala a Romaniei. „La capataiul Regelui a stat, pana in ultima clipa, Alteta Sa Regala Principesa Maria, …

- Regele Mihai I, fostul suveran al României, a murit marți la vârsta de 96 de ani la reședința din Elveția, a anunțat Casa Regala.Ultima fotografie cu Regina Ana a fost data publicitatii de Casa Regala în ianuarie 2016.

- Regele Mihai I s-a stins din viata la varsta de 96 de ani, la locuinta sa din Aubonne (Elvetia). In urma cu un an, fostul suveran a fost diagnosticat cu o boala incurabila, leucemie cronica, si tot atunci a anuntat ca se retrage din viata publica. Principesa Margareta si Principele…

- Va mai amintiți de Ana de la "Mireasa pentru fiul meu"? Tanara s-a indragostit de Petru și credea ca acesta este barbatul vieții ei. Cu timpul și-a dat seama ca diferența de varsta dintre ei iși spune cuvantul și fiecare a decis sa o ia pe drumuri separate.

- NEWS ALERT Grupele Mondialului din 2018. VEZI cu cine vor juca fostele adversare ale Romaniei din preliminarii Federația Internaționala de Fotbal (FIFA) a tras la sorți, vineri, la Moscova, grupele Campionatului Mondial din 2018. Pentru a cincea oara la rând, România va lipsi de la…

- Parchetul General a deschis un dosar penal, dupa ce ministrul de Interne, Carmen Dan, a facut o plangere penala ca a gasit un microfon de interceptare, ascuns intr-o priza, in casa inchiriata. Invitat la Digi 24, Victor Ponta a comentat in mod surprinzator evenimentul.Fost coleg de partid…

- Dansatorii Ansamblului Folcloric „Lugojana” și-au inceput turneul in Emiratele Arabe Unite cu un spectacol dedicat Zilei Naționale a Romaniei, susținut la invitația Consulatului Romaniei din Dubai. La recepția organizata pe terasa hotelui Jumeirah, dansatorii lugojeni au prezentat un colaj…

- Sute de romani au transformat pasiunea pentru catei si pisici intr-o meserie si au devenit bone pentru animale de companie, iar acum au grija de acestea in perioadele in care proprietarii sunt plecati in vacanta. Fiindca numarul proprietarilor de animale de companie a crescut foarte mult, o noua meserie…

- Casa Regala a Romaniei vine cu vesti de ultima ora si transmite, intr-un comunicat de presa, ca Alteta Sa Regala Principesa Sofia a ajuns in Elvetia, la resedinta privata a Majestatii Sale Regelui, pentru a sta alaturi de tatal sau de-a lungul acestei saptamani. In tot acest timp, Principesa Margareta…

- Aceasta propunere vine dupa ce, in ultimii ani, rezidenții permanenți din Albinen, in special familiile de tineri, au ales sa se mute in stațiunea turistica Leukerbad, aflata la doar șase kilometri. In prezent, in acest sat mai traiesc doar 240 de locuitori, dintre care doar opt sunt copii, iar multe…

- Dupa doua saptamani de emotii, starea Majestatii Sale continua sa fie ingrijoratoare, dar constanta, ceea ce ii permite fiicei sale celei mari sa se reintoarca la activitatile sale publice. De doua saptamani incoace, de cand Casa Regala a anuntat agravarea starii de sanatate a Regelui, o echipa de medici…

- Academia Rapid a dat o adevarata reprezentație de forța sambata, impunandu-se cu un incredibil 26-1 in fața lui Venus București, intr-un meci din Liga 4-a. In ciuda eșecului neverosimil, jucatorii lui Venus au gasit puterea sa zambeasca dupa meci, unul dintre fotbaliști glumind cu jurnaliștii la interviurile…

- Vanzarile de autoturisme Dacia au inregistrat in octombrie un avans de 20,3% in Europa (UE plus tarile EFTA), iar cota de piata a constructorului de automobile s-a majorat de la 2,6% la 2,9%, conform statisticilor Asociatiei Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) publicate joi. Inmatricularile…

- Principesa Elena a Romaniei , cea de a doua fiica a Regelui Mihai I al Romaniei s a nascut pe 15 noiembrie 1950, la Lausanne, Elvetia. Principesa Elena este a doua in linia de succesiune la tronul Romaniei, dupa sora sa mai mare, Margareta, conform Wikipedia.org. La 20 iulie 1983 s a casatorit cu dr.…

- DIN CUPRINS La 22 de ani, un mijlocaș aflat acum in Liga 1 a fost transferat in Elveția și ajutat financiar de Marijo Cvrtak, unul din capii rețelei croate de trucare de meciuri demascate de procurorii germani Josip Soljic a fost suspectat și interogat de procurorii germani dupa ce aceștia i-au interceptat…

- "Situația lui juridica, deocamdata, nu este foarte imbucuratoare, insa speram ca se va imbunatați. Sa facem o diferența intre bunurile Casei Regale, un fond imobiliar deosebit, aducator de rente, venituri și alte chirii, și bunurile personale ale membrilor Casei Regale. Lupta juridica ar fi pentru…

- Pentru unii weekend-ul aduce fie relaxare și odihna, fie distracție de zile mari. Nu același lucru se poate spune despre nativii din Sagetator, cei pentru care urmatoarele doua zile vor aduce nervi intinși la maximum și destul de multe probleme in plan sentimental.

- Comunitatea din localitatea Savarsin, unde Regele Mihai este foarte iubit, este indurerata de vestea privind agravarea starii de sanatate a Majestatii Sale, iar oamenii se roaga pentru sanatatea Regelui Mihai. „Regretam faptul ca Majestatea Sa Regele Mihai este grav bolnav si speram sa isi…

- Sunt momente critice la resedinta Regelui Mihai din Elvetia. Maiestatea sa este in stare grava, iar Michael Flaks, consilierul Regelui Mihai, spune ca sunt ultimele ore sau zile din viata Regelui. „Este destul de trist si ingrijorator pentru ca Majestatea Sa este intr-o stare de sanatate precara de…

- Nicolae Medforth-Mills, fost principe, este acuzat de Familia Regala de tentativa de violare a domiciliului Regelui Mihai din Elveția și ca a agresat fizic și verbal mai multe persoane, in incercarea sa de a ajunge la bunicul sau. Marilena Rotaru sublineaza intr-o postare pe o rețea de socializare…

- Casa Regala a anunțat miercuri intr-un comunicat ca Nicolae Medforth-Mills, fostul „Principe Nicolae”, a incercat sa intre cu forța in reședința Regelui Mihai din Elveția, imediat dupa impartașanie. In incidentul de marți, cand Nicolae (foto, in stanga) a forțat ușa locuinței, au fost implicate șase…

- Regele Mihai I, ultimul rege al Romaniei, și-a trait viața intr-o continua cautare a patriei. Exilat de comuniști, a fost alungat de urmașii lor de doua ori, chiar daca, pe atunci, comunismul devenise deja doar o fila de istorie. Romanii i-au oferit ultimului lor monarh lecția maririi și a decaderii,…

- Biletul zilei Ne așteapta, așadar, o saptamana destul de dificila din punct de vedere al ofertei de pariere. Totuși, cu atenție și multa analiza, putem extrage, inca de astazi, pronosticuri capabile sa ne aduca din nou profit. Pentru primul combo al saptamanii am selectat 3 pronosticuri…

- Deși au condus cu 6 goluri la pauza și cu 8 pe parcursul partidei, steliștii au pierdut meciul de la Calarași! Turda caștiga la București cu CSM! Incredibila revenirea celor de la Dunarea Calarași in etapa a 9-a a Ligii Naționale. ...