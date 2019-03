INCREDIBIL! Zece PROCENTE din puterea SOARELUI, la doi pași de BUCUREȘTI Laserul de la Magurele, proiect cofinantat din fonduri europene cu 311 milioane de euro, a atins, miercuri, 10 PetaWatts, cea mai mare putere din lume, echivalenta cu 10 procente din cea a Soarelui. Si aceasta inca nu este puterea maxima a laserului. Fizicianul Cristian Presura a explicat, miercuri seara, la Digi 24, cum a fost posibil acest lucru si ce inseamna. "Amplificarea pulsului are o problema intrinseca. Daca am lasa laserul sa treaca prin mediul activ, laserul ar distruge mediul activ si pulsul nu ar putea sa fie amplificat. Metoda folosita de compania Thales foloseste o idee a fizicianului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

