Stiri pe aceeasi tema

- La data de 6 mai a.c., politisti din cadrul Secției 5 Poliție Rurala Rovinari și Postului de Politie Bilteni au fost sesizati prin apelul 112, de o femeie de 83 de ani, din comuna Bilteni, cu privire la faptul ca in noaptea de 05/06 mai a.c., persoane necunoscute i-ar fi sustras mai multe țevi metalice,…

- La data de 2 mai a.c., in jurul orei 13:30, polițiștii din cadrul Postului de Politie Comunal Iclod s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca un tanar de 17 ani, din localitatea Iclod,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- „Eu am turnat berea. Si eu cand tai porcul acasa torn un pic de tuica. Eu am pus mai presus de orice viata omului. Nu eu am tras. Nu am ochit. Acest urs avea un traseu bine stabilit. Mergea de la Panatau la Colti. Era un urs foarte destept, intrucat ursul, daca a mancat intr-o seara din gospodarie,…

- În ziua de 15 aprilie a.c., polițiștii i-au reținut pe doi barbați, din județul Galați, la scurt timp dupa comiterea infracțiunii de furt calificat, potrivit realitateadebraila.net.

- Cercetata pentru furt calificat Ieri dimineața, la ora 07.30, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Corbița au fost sesizați prin apel 112 de catre un barbat, de 60 ani, despre faptul ca in perioada 7 – 10 aprilie a.c., persoane necunoscute au patruns prin efracție intr-o anexa din curtea bisericii…

- Barbatii inarmati au patruns pe pista aeroportului din Tirana marti si au furat banii care urmau sa fie transferati la o banca din Viena, a informat politia. Bancile straine care au operatiuni in Austria isi trimit valuta catre Viena deoarece banca centrala din Albania nu accepta astfel de depozite.…

- La data de 8 martie a.c., polițiști din cadrul Postului de Poliție Polovragi s-au sesizat cu privire la faptul ca persoane necunoscute ar fi sustras un telefon mobil, lasat pe capota unui autoturism, aparținand unei femei de 44 de ani, din comuna Baia de Fier. In urma cercetarilor efectuate…

- La data de 14.02.2019, politistii Postului de Poliție T.F. Petroșani au depistat in flagrant trei tineri, in varsta de 18, 26 si 29 de ani, toti din Petroșani, care sustrageau minereu de carbune de pe benzile care transporta carbune pentru incarcarea vagoanelor de marfa garate la rampa de incarcare…