- Un club de amatori din Dublin și-a cerut scuze public dupa ce a informat ca unul dintre jucatorii sai a murit. Ballybrack FC a anunțat liga in care evolueaza, Leinster Senior League, ca jucatorul Fernando Nuno La-Fuente a murit intr-un accident de motocicleta. Meciul cu Arklow Town a fost astfel amanat…

- Circa 50 de batrani si bolnavi nedeplasabili din satul brailean Pitulatii Vechi, care nu au medic de ani de zile, au fost consultati de o caravana medicala formata din medici si asistente care au raspuns ca voluntari la rugamintea reprezentantilor Bisericii.

- O femeie de 59 de ani, din satul Știoborani, comuna Solești, judeul Vaslui, și-a ținut mama moarta in casa, mai multe saptamani. Interzicea oricui sa se apropie de locuința, inclusiv poștașului care venise sa ii aduca batranei pensia, pe care l-a alungat din curte. De altfel, barbatul a fost cel ce…

- O femeie a murit iar alta a fost ranita, dupa ce au fost acrosate marti seara de o masina in timp ce se deplasau pe marginea drumului in localitatea Mitocu Dragomirnei, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata citat de Agerpres.roDin cercetari a rezultat ca accidentul a fost produs…

- Romeo Ene (38 de ani), un preot din Buzau, cu masterat si doctorat in teologie, a infiintat, luna trecuta, „Biblioteca de la strada“, un spatiu care functioneaza, la propriu, chiar pe gardul bisericii Sfantul Dumitru, pe care o pastoreste.

- O tanara de bani gata a avut parte de schimbarea vieții sale, in timpul participarii la un show televizat. Fata a trebuit sa se duca intr-o familie saraca, cu o mama singura și cu multe probleme financiare și sa se adapteze la stilul ei de viața. Sacha, in varsta de 21 de ani, cheltuia de […] The post…

- "Astazi cred ca am inteles unde se afla natiunea romana. Cata incultura si imoralitate este in Romania. Biserica trebuie sa isi reconsidere pozitia in societate. Este momentul sa reutilizam prescriptiile canonice cu privire la institutia penitentei din primele veacuri crestine, iar pentru dusmanii Bisericii…

- Magda Vasiliu a facut public mesajul transmis de un preot din Italia dupa ce s-au aflat rezultatele parțiale ale referendumului. Fosta prezentatoare TV a criticat dur poziția asumata de reprezentantul Bisericii fața de enoriașii sai. Magda Vasiliu a ramas fara cuvinte vazand ce decizie a luat un preot…