- Șoferii care circulau pe autostrada A1 București-Pitești au avut, recent, parte de o surpriza. In trafic, șoferul unui Logan vișiniu circula cu numarul de inmatriculare „mascat”. Mașina a fost surprinsa de camera de filmat de pe bord o a unui alt conducator auto. Omul a pornit pe urmele șoferului suspect…

- Roxana Dobre și Florin Salam au reușit sa treaca peste problemele pe care le-au avut in ultima vreme, iar acum formeaza din nou o familie fericita, dupa cum susțin chiar ei. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, a intalnit-o pe iubita manelistului, in parc, alaturi de cele doua fetițe, cateva prietene,…

- Israela Vodovoz a fost gasita moarta, in locuința sa, vineri (9 martie). Celebra femeie de afaceri s-a stins din viața la 70 de ani. Puțini știu care era viața ei inainte sa se casatoreasca cu Liviu Arteni. Ea a ajuns in atenția presei dupa nunta din 2008, cand a șocat pe toata lumea dupa ce […] The…

- Cristian Boureanu a primit o lovitura dura! Omul de afaceri a pierdut definitiv custodia fiicei sale. Prima lui soție, Irina, a caștigat procesul pentru exercitarea autoritații parintești asupra minorei. Sentința a fost data saptamana trecuta, la Tribunalul București. Boureanu nu mai poate ataca decizia,…

- Un adolescent din Ploiesti a avut parte de o uriasa surpriza neplacuta. A primit pe telefonul mobil filme deocheate cu mama lui, in timp ce intretinea relatii intime cu un barbat, altul decat sotul ei. Adrian, individul care a trimis imaginile, era gelos ca Elena nu mai voia sa continue relatia extraconjugala…

- Ianis Hagi este unul dintre cei mai valoroși jucatori din Liga 1. Este titular de drept la Viitorul, formație calificata in play-off. Gica Hagi este foarte mandru de fiul sau, caruia i-a facut, recent, un super cadou. “Regele” i-a cumparat o mașina de lux, care costa in jur de 100.000 de euro. Ianis…

- Celebrul actor Jean-Claude van Damme a ajuns de doua ori in Romania, unde s-au turnat filmele in care era personajul principal. In ciuda faptului ca este un luptator de arte marțiale cunoscut, el a ”incasat-o” de fiecare data! Codin Maticiuc a fost martor la scandal și a povestit cum s-a intamplat.…

- ROMANII AU TALENT 2018. Laura Bișog și Grigore Luca au cantat o piesa romaneasca din anii 90 in duet, in stilul Mirabelei Dauer și al lui Dan Spataru. Rezultatul a fost…un ropot de aplauze și un Golden Buzz care i-a trimis direct in semifinale! A apasat pe buton insa exact juratul la care nimeni nu…

- Inca doua femei au murit din cauza gripei iar medicii au confirmat vineri existența virusului. Este vorba despre doua femei de peste 70 de ani, una din județul Mureș și una din județul Arad. Numarul deceselor provocate de gripa a ajuns la 90. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile…

- Ambasadorul Frantei la Bucuresti, Michele Ramis, a declarat, joi, ca faptul ca Romania are o femeie premier, pe Viorica Dancila, este un semnal foarte puternic si va face femeile politician sa fie „si mai ambitioase”. Franța, mesaj pentru Romania Aceasta a participat, la Facultatea de Drept din Capitala,…

- La inmormantarea lui Davide Astori Au fost prezenti si jucatorii lui Juventus Torino, echipa care eliminat miercuri seara pe Tottenham, in optimile Ligii Campionilor. Din delegație a facut parte inclusiv capitanul nationalei Italiei, Gianluigi Buffon. ”Ai fost un fiu si un frate asa cum oricine si-ar…

- Medicii trag un semnal de alarma, dupa ce numarul de decese din cauza gripei a ajuns la o cota alarmanta. Gripa a ucis 87 de persoane! Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 87, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului…

- Amalia Enache, in doliu. Vedeta PRO TV trece prin momente grele, dupa ce a aflat ca tatal ei a incetat din viața. Cu inima sfașiata de tristețe și durerea pierderii parintelui, Amalia Enache a facut publice doua poze emoționante, care au fost insoțite de cate un mesaj. Momente tensionate in aeroport!…

- Fel și fel de lucruri iși vand romanii pe site-urile de anunțuri, dar sa vinzi pe ”cineva” intrece orice fel de imaginație! Este cazul unei femei din Ramnicu Valcea care și-a scos fiica ”la vanzare” pe OLX. Anunțul pare extrem de serios, iar femeia a gasit chiar și o explicație pentru gestul sau! Anunțul…

- Anca de la Exatlon a avut o confruntare in direct cu fostul ei coleg de echipa și rival Radu. Anca și Radu au avut mai multe dispute in timp ce faceau ambii parte din echipa „Razboinicilor” de la Exatlon. „M-am bucurat enorm cand a plecat. Nu-l mai suportam sa-l vad. Locul lui Radu clar nu […] The post…

- Centrul pentru Investigatii Media (CIM) a organizat marți o conferința de presa pe tema recuperarii prejudiciilor din cadrul dosarelor DNA care s-au soldat cu condamnari definitive. La eveniment a partiicipat și Laura Codruta Kovesi, șefa DNA și ambasadorul Olandei Stella Ronner Grubacic, cea care a…

- La cateva ore dupa ce au aparut mai multe imagini cu ea și Alina Bica pe Internet, Elena Udrea a facut primele declarații despre vizita ei in Costa Rica. Mai mult, in cadrul interviului, fostul ministru al Turismului a vorbit și despre problemele pe care le intampina in primul trimestru de sarcina.…

- EXATLON 5 MARTIE. Cosmin Cernat, prezentatorul reality-show-ului din Republica Dominicana, le-a dat o veste de zile mari concurenților. El a mai anunțat și un nou concurs, care va avea la linia de start trei țari. EXATLON 5 MARTIE. In fiecare saptamana, concurenții din trei țari, Romania, Turcia și…

- Romania a cerut activarea mecanimsului de protecție civila pentru imunoglobulina. Asta inseamna ca in calitate de țara membra a UE și a NATO, Romania cere sprijinul partenerilor și aliaților europeni pentru procurarea acestui medicament esențial pentru viața a mii și mii de bonavi. Ministrul Sanatații,…

- La varsta de opt ani, Nina a ramas singura, dupa ce parinții au murit unul dupa altul. A crescut-o bunica din partea tatalui, dar deși a avut parte de dragoste, copilaria mea a fost cu multe lipsuri. „Sigur ca au fost mulți dintre cei care faceau haz de necaz pe seama mea, nu și Igor, […] The post A…

- La ultima ediție “iUmor”, Mihai Bendeac și Veronica Gheorghe au oferit un moment inedit. Cei doi s-au sarutat pasional, dupa ce actrița l-a provocat pe indragitul artist la un joc. Dupa mai multe glume, Veronica Gheorghe a trecut la acțiune și l-a sarutat pe Mihai Bendeac, doar ca el nu a fost pe faza,…

- Polițiștii l-au identificat pe autorul jafului comis la sfarșitul saptamanii trecute la o casa de pariuri din Craiova. El este Madalin Boerica, un fotbalist de 24 de ani care joaca la o echipa din Liga a V-a. Vineri seara, in jurul orei 22.45, polițiștii au fost sesizați prin 112 cu privire la faptul…

- OSCAR 2018 PREMIILE OSCAR 2018. Regalul cinematografiei mondiale se intampla, in noaptea de duminica spre luni, in Dolby Theatre din Holywood. Decernarea premiilor Oscar pe acest an are loc, la fel ca intotdeauna, in decor festiv, iar in centrul atenției este covorul roșu unde pașesc celebritațile.…

- Personalitatea vulcanica a lui Giani Kirița este deja mega-cunoscuta. Fostul fotbalist este așa de cand se știe și nu vrea sa se schimbe pentru nimeni și nimic. Sportivul a reușit sa-l scoata din sarite pe Gica Hagi in timpul unui medi din campionatul Turciei, in februarie 2005. Liderul echipei „Faimoșilor”…

- O britanica, Keely Hightower (24 de ani), l-a acționat in judecata pe un angajat al celebrei companii de telefonie mobila T-Mobile, dupa ce acesta i-a furat tinerei din telefon o inregistrare in care aceasta facea amor. Barbatul a fost condamnat, insa tanara dorește sa continue acțiunea in instanța,…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a explicat ca s-au contopit șapte formulare intr-unul singur, iar oamenii vor avea de facut o sigura plata pe an. Noul termen pentru depunerea formularului este 15 iulie. „Vreau sa nu mai existe, decat in cazuri excepționale, legatura la ghișeu. Nu vreau sa mai…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, amanunte despre Gabriel Enache, fotbalistul “desființat” de Gigi Becali. Este incredibil in ce lux a ajuns mijlocașul dupa ce patronul milionar l-a dat afara. (VEZI AICI: GABRIEL ENACHE SI LENA SI-AU BOTEZAT FIUL. CANCAN.RO A TRANSMIS…

- Incredibil! Mama unei copile de 7 ani din Marea Britanie a avut parte de o surpriza nu tocmai placuta, dupa ce a observat ca din uniforma micutei venea un miros ciudat. Asa ca a investigat de unde provenea mirosul bizar. A luat uniforma si a inceput sa descoasa captuseala acesteia, unde a descoperit…

- Cantareata columbiana Shakira (41 de ani) a platit o suma uriasa autoritatilor fiscale spaniole dupa ce a fost avertizata ca ar putea fi urmarita penal si risca pana la doi ani de inchisoare pentru o presupusa frauda.

- Nemultumit de promptitudinea si implicarea autoritatilor publice locale, un valcean a iesit la deszapezirea drumurilor publice cu un plug tras de cai. Omul locuieste intr-un sat din localitatea Baile Olanesti si, pentru ca primaria nu s-a sinchisit sa inlature zapada de pe carosabil, a iesit el cu plugul…

- Posturile TV din Romania se pot inscrie in cursa pentru televizarea urmatoarelor 3 sezoane ale Ligii Campionilor pana pe 22 martie. Sumele pentru drepturile TV ale Ligii Campionilor au explodat odata cu rascoala marilor firme de cablu din lume. Acestea s-au revoltat impotriva opțiunii free-to-air, care…

- Vica Blochina locuiește intr-un apartament a carui valoare se ridica la 350.000 de euro, un cadou de la fostul selecționer Victor Pițurca, de pe vremea cand ii era amanta. De cand a devenit proprietara, vedeta nu pare sa fi platit de prea multe ori intreținerea la timp. Dovada stau multitudinea de…

- Carmen Minune este o tanara foarte frumoasa care adora sa se distreze. Recent, fata celebrului manelist a mers intr-un club, unde a fost fotografiata in ipostaze deloc firești alaturi de o prietena. Bruneta a facut un gest care i-a șocat pe toți cei prezenți. Fara sa stea pe ganduri, Carmen Minune a…

- Un jurnalist din Arad care a ajuns zilele trecute la spital a avut surpriza sa constate ca toata lumea ii purta o grija exagerata, dupa ce a inmanat medicilor cardul de sanatate. Inițial foarte mirat, ziaristul a constatat ca pe cardul sau de sanatate scrie Dancila, in loc de Danila, cum ar fi fost…

- Incepand de sambata, 3 martie, Andrei Ștefanescu se va alatura familiei Antena Stars și va prezenta emisiunea ”Star Matinal” alaturi de Nasrin Ameri și de asistenta Roxana Nicolae. Andrei marturisește ca are emoții, dar este și foarte bucuros ca va face parte din echipa matinala de weekend de la Antena…

- O mamica cu trei copii si o americanca aflati, joi, intr-o vizita la Gradina Zoologica din Oradea au fost inchisi, din greseala, de angajatii care au plecat acasa inainte de terminarea orelor de program. Incidentul a fost relatat pe Facebook de tanara mamica, pe care o cheama Catalina. „Visul oricarui…

- Trei tineri s-au rasturnat, luni, cu mașina, pe autostrada București – Pitești, la kilometrul 79, dupa ce șoferul a pierdut controlul volanului și a ieșit in decor. Tanarul aflat la volan, originar din județul Olt, a fost gasit in stare de șoc de echipajul de pe ambulanța. El tremura și vorbea cu dificultate,…

- Ca-n filme! O femeie de 26 de ani din India a șocat pe toata lumea cu povestea ei. Krishna Sen a fost arestata dupa ce s-a prefacut a fi barbat și s-a casatorit pentru a obține zestre. Femeia merita un premiu pentru actorie! Pentru a pastra aparențele, Sen fuma și bea extrem de mult, vorbea cu o […]…

- Soferul nu banuia ce avea sa se intample atunci cand si-a lasat masina parcata pe un loc platit, scrie cancan.ro. Detinatorul de drept a recurs la o gluma care i-a dat de lucru "intrusului" minute bune: i-a infoliat total masina! Citeste si Barbat omorat in timp ce isi repara masina Evident,…

- Chilianul Alexis Sanchez (29 de ani), transferat de la Arsenal la Manchester la schimb cu Mhitarian, a reacționat la acuzațiile din ultima vreme: "Nu sunt un mercenar. Unii vorbesc fara sa știe nimic". Dupa saptamani de negocieri și așteptare, Alexis Sanchez a devenit oficial jucatorul lui Man. United.…

- Pare ireal, dar potrivit site-ului rusesc unian.net, președintele Ucrainei Petro Poroshenko ar fi inchiriat o insula in perioada 1-8 ianuarie, pentru a petrece sarbatorile de iarna. Investigația arata ca președintele și invitații sai au petrecut șapte zile și șase nopți in cea mai scumpa vila a hotelului…

- Cancan publica primele imagini cu ambasadoarea Olandei dupa megascandalul declansat de imaginile, pe care tot noi vi le-am oferit in exclusivitate, cu Stella Ronner Grubacic. Diplomata, apriga contestatara a Legilor Justitiei, suparata tare pe Statul Roman, dar si reprezentanta tarii care a oprit Romania…

- Dinamoviști, va era dor de serialul "Antun Palici"? Telenovela de vara trecuta a revenit pe ecrane in aceasta iarna. Daca va mai sosi la negocieri, lui Palici i se va propune un salariu minuscul. Fotbalistul de 29 de ani, liber de contract, trebuia sa soseasca la București in urma cu doua zile sa semneze…

- Il știm de pe micile ecrane, din rolul Dr. Hunt, din serialul medical ”Anatomia lui Grey”. Acum aflam ca actorul Kevin McKidd este un barbat liber, caci divorțul sau s-a pronunțat pe 22 decembrie. Kevin, alaturi de Patrick Dempsey, in ”Anatomia lui Grey” Au anunțat ca se despart in iulie 2016, dupa…

- Presedintele Klaus Iohannis a precizat, miercuri, ca pentru România este mult mai important sa adere la zona Euro decât la zona Schengen, dar ca pentru acest lucru este nevoie de performante economice. „Pentru România este mai important sa adere la zona Euro, dar trebuie…

- O informație-șoc tulbura funeraliile Regelui Mihai! Cu o zi inainte de inhumarea Majestații sale la Curtea de Argeș și in plin doliu național, Regele Mihai ar fi trebuit sa se prezinte vineri la tribunal, unde fusese citat. Detaliul cu adevarat scandalos este ca fostul suveran a fost chemat in instanța…