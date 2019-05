Stiri pe aceeasi tema

- Romania a ajuns din nou in vizorul Parlamentului European. Eurodeputații dezbat azi la Strasbourg situația statului de drept de la noi. Ce consecințe ar putea avea aceste discuții la nivel inalt ne spune corespondentul nostru, Lucian Pirvoiu.

- Parlamentul European discuta in 15 aprilie situatia statului de drept in Romania. Dezbaterea are loc la solicitarea grupului PPE, care a cerut discutarea situatiei statului de drept in Romania si adoptarea unei noi rezolutii despre derapajele guvernarii Dancila, confom anuntului lui Cristian Preda.…

- La o zi dupa ce Klaus Iohannis a afirmat ca guvernarea PSD a reprezentat “”un intreg asalt asupra statului de drept si a democratiei din Romania”, Lia Olguta Vasilescu i-a transmis sefului statului ca de la preluarea guvernarii, social-democratii s-au ocupat de cresterea pensiilor, a salariilor si au…

- Astazi are loc prima Sedinta de constituire a Parlamentului nou-ales din legislatura a X-a. In cadrul ședinței președintele Igor Dodon s-a adresat noilor deputați sa iși indeplineasca promisiunile facute in campania electorala și sa depuna toate eforturile in numele și

- De cand a inceput invazia imigraționala in Europa, foarte mulți comentatori și analiști ai fenomenului au acuzat, direct sau indirect, bogatele țari arabe, ca refuza sa-i gazduiasca pe refugiați, mai ales pe cei de aceeași credința, limba și cultura....

- Firmele care se considera nedreptațite de un control al unei autoritați a statului vor putea formula plangere prealabila in instanța impotriva dispoziției obligatorii emise impotriva lor, iar introducerea acțiunii va suspenda executarea dispoziției obligatorii pana la soluționarea definitiva și irevocabila…

- Statul roman nu are intentia ca prin Ordonanta 114 sa ia vreun ban de la Pilonul II, ci doar a dat posibilitatea deponentilor de a-si transfera contributiile pe viitor, a declarat, marti, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. "Cum putem să luăm bani de la Pilonul II? Nu e intenţia…

- Emisiunea “Bravo, ai stil!” a pregatit o surpriza de proporții fanilor. O noua vedeta se alatura juraților “Bravo, ai stil!”, in cea de-a șasea saptamana de competiție stilistica. Om de radio si televiziune, actor și unul dintre cei mai indragiți entertaineri din Romania, Daniel Buzdugan vine in cel…