Echipa lui Calin Popescu Tariceanu, prezenta, miercuri, la consultarile cu Președintele Klaus Iohannis, a reușit sa produca rumoare la Palatul Cotroceni, dupa ce președintele ALDE refuzase sa se ridice de pe scaun, cum prevede protocolul in prezența Președintelui Romaniei. Președintele ALDE a ignorat de trei ori solicitarile consilierilor prezidențiali de a se ridica de pe scaun in momentul intrarii Președintelui Klaus Iohannis la discuțiile cu delegația partidului condus de Tariceanu, susțin surse oficiale. In cadrul discuțiilor, s-a facut simțita raceala dintre cei doi, opiniile lor in privința…