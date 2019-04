Incredibil! Sumă record ştearsă de o bancă din România unui român

"Un consumator din Maramures a obtinut stergerea unei datorii de 44.621 de euro in urma negocierii cu banca, intermediata de CSALB. In acest caz, banca a acceptat stergerea unei datorii aproape egale cu suma imprumutata initial consumatorului", se arata in comunicat. Vechiul record era din decembrie 2018, in care un consumator a obtinut o reducere de 39.000 de euro in relatia cu banca. "De data aceasta vorbim despre un caz social in care banca a acceptat stergerea unei sume importante si conditii mai bune de plata pentru diferenta care a ramas de achitat. Cresterea sumelor… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

