Incredibil! Romania intra in Schengen! Anunt de ultima ora Lovitura de proporții pentru Romania in urma negocierilor de la Bruxelles. Anunțul de ultima ora este ca țara noastra este foarte aproape de a intra in Schengen. Revoluție la Bruxellles reușita de Romania. Țara noastra este foarte aproape de a intra in Schengen, conform unor surse diplomatice. Țara noastra a dat o lovitura de proporții in urma negocierilor de la Bruxelles pentru noii lideri ai institutiilor europene. Romania a fost de la inceput in tabara pro Ursula von der Leyen (ministrul german al apararii), propusa oficial pentru postul…