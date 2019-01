INCREDIBIL! Rezultatele oficiale ale autopsiei, in cazul baietelului mort la Sanador

Stiri pe aceeasi tema

- Concluzie socanta a medicilor de la IML in cazul copilului de un an si 10 luni care a murit dupa o operatie de hernie la Spitalul Sanador din capitala. Micutul a decedat din cauza unei hemoragii interne acute, complicata de un soc hemoragic survenit in timpul operatiei si care nu a fost apoi depistat,…

- Medicii legiști au trimis anchetatorilor raportul in cazul lui Stefan Alexandru Duta, baietelul de un an si zece luni, din Targoviste, care a fost operat pentru "testicul necoborat stang", la Spitalul Sanador din Capitala, pe 20 octombrie 2018, iar cateva ore mai tarziu a murit. Libertatea va prezinta…

- Potrivit unui comunicat remis joi de Parchetul General, in data de 4 noiembrie 2017, aflat la volanul unui autoturism in Bucuresti, Damian Dolache a fost observat de un echipaj al Politiei Rutiere in timp ce efectua viraj la stanga cu depasirea marcajului longitudinal continuu. In aceasta…

- Moartea sotilor Maleon a socat o tara intreaga. Bogdan Maleon, seful Bibliotecii Centrale Universitare, a fost gasit spanzurat cu o curea, iar Anda, sotia sa, a fost gasita pe jos. Inca de la inceput, anchetatorii au mers pe doua variante: crima urmata de sinucidere sau dubla sinucidere. Totusi,…

- Lorena Balaci a oferit un interviu tulburator pentru ziarul Libertatea la cateva zile dupa ce tatal ei, Ilie Balaci, a fost inmormantat. Fiica cea mare a "Minunii Blonde" o acuza pe Sorina Pintea, Ministrul Sanatații. ...

- Sorina Pintea vrea ca medicii sa lucreze ori la stat, ori la privat, dar nu ii poate obliga sa aleaga. Legea le permite sa mai faca jumatate de norma fața de funcția de baza, a explicat ministrul sanatații, in contextul celor doi pacienți decedați la Spitalul Sanador, un baiețel de aproape doi ani și…

- Ministrul Sanatații a spus ca a fost constituita o echipa care se va deplasa la Craiova pentru a efectua un control la Serviciul Județean de Ambulanța. Sorina Pintea a spus ca ministerul s-a autosesizat din cauza suspiciunilor familiei. Ilie Balaci s-a stins duminica dimineața, in jurul orei 9.30 ,…