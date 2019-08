Stiri pe aceeasi tema

- Provincia Liaoning din nord-estul Chinei intentioneaza sa relaxeze restrictiile privind nasterile si sa le permita unor cupluri sa aiba si al treilea copil, in incercarea de a imbunatati rata natalitatii, aflata in scadere, si de a opri

- Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania fililala Cluj a organizat in data de 25 iulie 2019, In sala mare a Primariei Turda, evenimentul “Copii sanatosi, parinti fericiti”, actiune... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Indicele BET-FI al SIF-urilor este singurul care a inchis pe minus sedinta bursiera de marti, pe o piata cu un rulaj de numai 16,43 milioane de lei (3,48 milioane de euro), anunța AGERPRES.Valoarea tranzactiilor cu actiuni (15,91 milioane de lei) inregistrata marti este printre cele mai mici…

- Depozitele in lei ale gospodariilor populatiei s-au majorat cu 0,1%, pana la 123,113 miliarde de lei, iar fata de luna mai 2018 au inregistrat o crestere de 8,7% (4,4% in termeni reali). Depozitele in lei ale altor sectoare (societati nefinanciare si institutii financiare nemonetare) au scazut cu…

- Peste 80 de copii romani au fost abandonați pe aeroporturile din Milano, Doha și Tokyo, iar parinții acestora acuza ca au fost pacaliti de o asociatie ce a organizat tabere in Statele Unite ale Americii și Japonia.

- Depozitele in lei ale populatiei din Oltenia au scazut anul acesta, in special in luna aprilie, comparativ cu martie. Datele statistice de la BNR arata ca depozitele totale la termen ale populatiei din Oltenia, constituite in lei, au scazut intr-o singura luna cu 58 de milioane de lei. Si depozitele…

- Depozitele bancare ale persoanelor fizice si juridice din Romania au inregistrat un avans de 9,9% in aprilie (5,6% in termeni reali), fata de aceeasi luna a anului anterior, pana la 337.394 miliarde de lei (70,85 miliarde de euro), arata datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR), publicate vineri.…

- Raiffeisen Bank ofera dobanzi promotionale, de pana la 2,50%, la depozitele nou deschise pe termen de 12 luni, constituie prin canale digitale, de catre clienti care isi incaseaza veniturile prin banca, potrivit unui comunicat de presa al institutiei financiare. În cadrul acestei campanii,…