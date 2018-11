Stiri pe aceeasi tema

- Aflat la o consfatuire pe teme de anticoruptie in statiunea Baile Felix, din judetul Bihor, primarul comunei Mihaesti, Constantin Barzageanu (PNL), s-a facut de ras. El a fost filmat de camerele de supraveghere ale hotelului in care era cazat chiar in timp ce sustragea o perie electrica de curatat pantofi.…

- Constantin Barzageanu, primarul liberal al comunei Mihaești, a fost filmat de camerele de supraveghere ale unui hotel din Baile Felix in care era cazat – pentru o conferința pe teme de anticorupție – chiar in timp ce fura o perie electrica de curațat pantofi, In imaginile surprinse de camerele de supraveghere…

- Aflat la o conferința pe teme de anticorupție in stațiunea Baile Felix (Bihor), primarul comunei Mihaești, Constantin Barzageanu (PNL), s-a facut de ras. El a fost filmat de camerele de supraveghere ale hotelului in care era cazat chiar in timp ce fura o perie electrica de curațat pantofi, informeaza…

- La cateva ore de la tragedia din Braila, unde zece persoane au fost ranite dupa ce un tanar de 20 de ani a intrat cu mașina intr-un centru comercial, au aparut imagini teribile cu momentul impactului.

- Un barbat din Dambovita a fost retinut pentru 24 de ore pentru cultivare si detinere, fara drept, de droguri de risc. Oamenii legii au gasit in casa barbatului o adevarata „ferma” de cannabis.

- Potrivit IPJ Constanta, la data de 11 octombrie a.c, in jurul orei 17.30, la Sectia 4 Politie Constanta , a fost depusa o sesizare din partea conducerii Scolii generale Nr. 39 Nicolae Tonitza, prin care au fost informati ca un cadru didactic titular ar fi intrat in posesia unor imagini de pe camerele…

- Baschetbaliștii americani Darrell Bowie (25 de ani) și Joseph McClain (24 de ani), legitimați la ACS Cuza Sport Braila, au fost injunghiați sambata noapte la o terasa din oraș (detalii AICI). Site-ul local DeBraila.ro lanseaza o ipoteza inspaimantatoare. Incidentul de pe terasa "Music Pub" ar fi pornit…

- O persoana care a depozitat gunoiul dintr-o mașina langa container a fost identificata cu ajutorul camerelor video de supraveghere. Persoana in cauza a fost sancționata și obligata sa puna gunoiul in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!