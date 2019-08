Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Hong Kong a intervenit sambata impotriva manifestantilor, mai intai cu spray-uri iritante, apoi cu gaze lacrimogene si cu un tun de apa, relateaza agentiile internationale de presa.Protestatarii au fortat barierele din jurul parlamentului fostei colonii britanice si au aruncat…

- Viceministrul nord-coreean de externe, Choe Sun Hui, considera ca o remarca recenta a secretarului de stat american, Mike Pompeo, ingreuneaza dialogul cu SUA, transmite sambata agentia KCNA, preluata de Reuters si Yonhap."Am recunoscut ca comportamentul deviant al Coreei de Nord nu poate fi…

- Tevin Biles-Thomas, in varsta de 24 de ani, fratele celei mai bun gimnaste din lume, Simone Biles, a fost arestat sub acuzatia de crima, intr-un caz privind un schimb de focuri care a avut loc la o petrecere de Anul Nou la Cleveland si care s-a soldat cu trei morti, informeaza Reuters, care citeaza…

- Busolele de la Greenwich vor indica, la un moment in urmatoarele doua saptamani, nordul adevarat pentru prima oara in circa 360 de ani, relateaza vineri Press Association. Evenimentul s-ar putea repeta in unele regiuni din Marea Britanie abia peste 20 de ani. Unghiul pe care il face acul busolei intre…

- Fosta jucatoare de tenis Ana Ivanovici din Serbia a anuntat, vineri, pe retelele de socializare, ca a nascut al doilea baiat."Baiatul nostru are un fratior", a scris pe Twitter sotia fotbalistul german Bastian Schweinsteiger, fost jucator la Bayern Munchen si Manchester United, acum la Chicago…

