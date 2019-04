Incredibil. Pacient cu accident vascular cerebral, externat din greseala. Conducerea spitalului a demarat o ancheta

Stiri pe aceeasi tema

- Un pacient diagnosticat cu accident vascular cerebral, internat la spitalul din Vaslui, a fost externat la miezul noptii dintr-o greseala si transportat la un camin de batrani, aflat intr-ut sat la 20 de kilometri distanta. Bolnavul, aflat in stare grava, nu poate vorbi. El a fost confundat de cadrele…

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta din Targu-Jiu a inceput o ancheta interna dupa o bataie care a avut loc la psihiatrie, intre un infirmier și un pacient. Infirmierul a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe, potrivit mediafax.Citește și: Dezastru pentru Liviu Dragnea! A primit lovitura…

- Conducerea Spitalului Județean de Urgența considera ca știrea difuzata in urma cu cateva zile, in legatura cu existența unor probleme de igiena este falsa și dezinformeaza pacienții. Reprezentanții unitații medicale precizeaza ca nu doresc sa ingradeasca dreptul la libera exprimare a opiniei publice,…

- Un muncitor in varsta de 50 de ani, angajat al unei fabrici de rulmenti, din Barlad, a murit luni, dupa ce a cazut accidental intr-un canal din incinta unitatii in care lucra, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vaslui. ‘Un barbat de 50 de ani a decedat dupa ce a cazut accidental intr-o…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, conducatorul auto a pierdut controlul asupra volanului, pe fondul unui carosabil acoperit cu zapada, masina rasturnandu-se in afara partii carosabile, pe sensul opus de mers. In autovehiculul inmatriculat in…

- Spitalul Judetean de Urgenta din Craiova a fost amendat de politisti cu 2.000 de lei in urma incidentului de sambata seara, cand un sofer in stare de ebrietate a intrat cu masina in Unitatea de Primiri Urgente (UPU). "Politistii Sectiei 2 Politie Craiova au aplicat o sanctiune contraventionala, conform…

- Conducerea Spitalului Județean de Urgența Slobozia a declanșat luni, 21 ianuarie 2019, o ancheta interna in cadrul unitații medicale. Verificarile au legatura cu cazul femeii de 45 de ani din Slobozia care a murit din cauza unei infecții cu virusul gripal AH1N1. Pacienta s-a prezentat de doua ori la…