Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul“ Lunii Plantarii Arborilor” Direcția Silvica Brașov, in fondul forestier pe care il administreaza, va efectua lucrari de regenerare a padurilor pe suprafața de 110 ha, din care 49 ha regenerari artificiale (impaduriri) și 61 ha regenerari naturale. Pe langa aceste lucrari de regenerare a padurilor,…

- Incendiul de padure din localitatea valceana Malaia s-a extins. Potrivit ISU Valcea, focul se manifesta pe o suprafața de aproximativ 12 ha. La incendiu intervine ISU Valcea cu 34 de militari (4 ofițeri și 30 subofiteri/mm) și 20 de persoane ...

- O grupare de traficanți de droguri care acționau in patru județe au fost anihilata de polițiștii și procurorii de la DIICOT, care au facut marți dimineața 28 de percheziții simultane, pe raza a patru județe. 24 de persoane banuite de traficul și comercializarea de droguri au fost aduse la audieri. Suspecții…

- Alte patru cazuri de rujeola au fost confirmate in județul Teleorman in intervalul 11-15 martie 2019, la nivel național inregistrandu-se, in perioada menționata, un total de 48 de cazuri de rujeola in 12 județe și in București, dupa cum urmeaza: Neamț-11; Buzau-10; Salaj- 5; București-4; Iași-4; Teleorman-4;…

- 18 argeșeni cu boli incurabile au primit ajutoare de urgența. Guvernul a aprobat, printr-o hotarare, acordarea unor ajutoare de urgența in valoare de 2.029.800 lei, pentru sprijinirea a 550 familii și persoane singure aflate in situatii de necesitate ori deosebite cauzate de incendii, inundații, alunecari…

- Caz incredibil la o banca privata din Iasi unde doi angajati sunt acuzati ca au sustras nu mai putin de doua milioane de lei din tezaurul bancii, informeaza Antena3.roDelapidarea s ar fi realizat fizic, angajatii reusind sa iasa din unitate cu banii cash, pacalindu si sefii dar si paznicii bancii. Pentru…

- Calin Popescu Tariceanu a acuzat, joi, pe Facebook, ca seful statului Klaus Iohannis nu da doi bani pe lege si dreptate, numindu-l „un presedinte imparat si nu cetatean”. Liderul ALDE a precizat ca exista vrajba peste tot si „para la inalta poarta de la Bruxelles”, potrivit Mediafax. „Pe drum spre Focsani…

- Brasovul se va afla sub cod galben de precipitații abundente din 24 ianuarie, de la ora 4.00 pana vineri la ora 14.00. Condițiile meteo vor determina depunerea unui nou strat de zapada și apariția poleiului. ANM a emis, astazi, o atenționare COD GALBEN de vreme rea, potrivit careia, in zonele de mare…