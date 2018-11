Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Spania a primit un an și trei luni de inchisoare pentru ca a umblat in telefonul soțului ei fara ca acesta sa știe. Aceasta a recurs la acest gest fiindca avea banuieli ca soțul o...

- Alavia Khawaja, impreuna cu sora ei, au inchiriat o camera in apartamentul in care locuiau, in Richardson, Texas. Leonard Jackson a ajuns la apartamentul tinerei. Intr-o seara, Jackson a venit acasa...

- Alexandru Vișinescu a fost operat de urgența, pe 6 octombrie, la Spitalul „Bagdasar-Arseni”. Torționarul avea fracturi costale și o ruptura de splina, dupa ce a cazut intr-una din baile Spitalului Penitenciar Jilava. Acesta a revenit in inchisoare pentru a-și ispași pedeapsa de 20 de ani de inchisoare…

- Referendumul pentru redefinirea familiei in Constitutie a afectat și familia tradiționala! Neprezentarea la vot a fost motiv de scandal intr-o familie din Timiș. Apele s-au domolit abia dupa apariția poliției și a unui echipaj SMURD.

- O femeie insarcinata din China si-a adus copilul pe lume intr-un tren. Desi nu mai era mult pana cand trebuia sa nasca, a indraznit sa porneasca intr-o calatorie de 1800 de kilometri, care dureaza...

- Scandalul dintre Viorel Catarama și Ludovic Orban a ajuns in faza de DNA. Pe numele liderului liberal s-au facut doua plangeri penale. Catarama vrea sa il inlature pe Orban de la șefia PNL pentru ca din cauza lui partidul nu poate fi reformat. Pe langa Orban, inca 15 liberali din BEX vor da declarații…