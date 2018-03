Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul Vulcan ramane fara iluminat public. Autoritațile locale vor marca, sambata 24 martie, Ora Pamantului. Iluminatul public va fi intrerupt timp de 60 de minute. “Sambata 24.03.2018 va avea loc evenimentul ”ORA PAMANTULUI”, in intervalul orar 20.30-21.30, cu mesajul: “Conecteaza-te…

- Podul nu mai poate fi folosit deoarece structura de rezistenta a fost afectata si se poata prabusi in orice moment. Autoritatile vor solicita bani de la Guvern pentru repararea lui. Pana atunci circulatia este oprita.

- Autoritatile de la Ottawa au dorit luni sa onoreze prezenta cuplului regal al Belgiei, care a inceput o vizita oficiala in Canada, prind arborarea drapelului belgian in gradina resedintei...

- La șapte ani distanța de la tragedia cumplita care a lovit Japonia, locuitorii coastei de nord-est a arhipelagului nipon și-au construit ziduri uriașe care sa-i protejeze de o reeditare a catastrofei naturale.

- O femeie din Republica Moldova a luat un taxi și, la un moment dat, cand șoferul s-a oprit puțin la un magazin, aceasta s-a urcat la volan și a fugit. Politistii au stopat fortat automobilul de model „...

- Acum 41 de ani cel mai puternic cutremur lovea Romania. In doar 56 de secunde, cutremurul cu magnitudinea de 7,2 pe scara Richter a dus la moartea a 1.500 de persoane si ranirea altor 11.000 si pagube uriase. Autoritațile au lansat un ghid cu informatii utile in caz de calamitate. Acesta este disponibil…

- Autoritațile din Africa de Sud, care au cunoscut timp de peste un an cea mai grava epidemie de listerioza inregistrata vreodata in lume, au declarat duminica ca au identificat in sfarșit sursa acestei contaminari care a ucis 180 persoane de la inceputul lunii ianuarie 2017, relateaza AFP.

- O mama a fost arestata dupa ce și-a lasat doi dintre copii sa doarma și sa se joace timp de doua zile in camera in care se afla sora lor moarta. Serina Madden, in varsta de 31 de ani, a ajuns pe mana autoritaților dupa ce și-a expus copiii de noua, respectiv zece ani, la o asemenea situație. …

- Autoritatile rusesti au declansat o investigatie de neglijenta criminala dupa ce cinci muncitori nord-coreeni au fost gasiti morti pe un santier de contructii din sudul Rusiei, potrivit Moscow Times. Aproape 15.000 de permise de munca rusesti sunt emise annual pentru cetateni nord-coreeni.

- Femeia din Targu Ocna gasita moarta cu gatul taiat alaturi de fiul sau, decedat in aceleași condiții, intr-o casa incendiata, era divorțata, fostul soț locuind in județul Sibiu. Anchetatorii iau in calcul orice varianta, inclusiv cea a unei crime comise de catre femeie, care apoi ar dat foc casei și…

- Soferul unui microbuz scolar din localitatea Ghergheasa (Buzau) a fost prins de politisti, la un control de rutina, in timp ce transporta catre casa 16 elevi. Inconștientul șofer avea o alcoolemie de 1,27 mg/l alcool pur in aerul expirat, noteaza news.ro. El este acum cercetat penal pentru conducere…

- De acest lucru s-a convins și un barbat din Johannesburg, imediat dupa ce soția lui a fost rapusa de o boala crunta: cancer, scrie avantaje.ro. Dar peste ani de zile, barbatul va avea surpriza vieții sale, ultima surpriza pe care soția decedata i-o facuse. Citeste si O femeie din Turcia, condamnata…

- Echipajele de salvare iraniene au reluat in aceasta dimineața operațiunea de cautare a aeronavei care s-a prabușit duminica, in timp ce survola o regiune montana din sud-vestul Iranului. In acest timp, rudele celor 66 de oameni aflați la bordul avionului așteapta cu disperare vești, noteaza BBC News.…

- Moarte stupida in Petrosani. Un barbat si a pierdut viata dupa ce a cazut in cap intr un parau din centrul localitatii. El si a scapat telefonul in apa, iar cand s a aplecat dupa el s a dezechilibrat si a cazut, scrie avantulliber.ro. Un pensionar de 63 de ani, din Petrosani, a murit dupa ce a cazut…

- Retransmiterea postului rus de televiziune RTR Planeta in Lituania va fi interzisa in urmatoarele 12 luni. O decizie in acest sens a fost luata de Comisia pentru Radio și Televiziune de pe langa parlamentul de la Vilnius, care a descoperit mai multe incalcari comise de aceasta

- In orasul Longyearbyen din Norvegia inhumarile sunt interzise inca din anul 1950.Longyearbyen este un oras minier, situat pe insula Svalbard, la doar 1.000 km distanta de Polul Nord. Aici, temperatura medie este de -17 grade Celsius, insa recordul negativ este de -46 de grade. Din cauza…

- Valentine\'s Day, una dintre cele mai cunoscute și apreciate sarbatori internaționale, care a fost imprumutata din SUA, va fi interzisa intr-o țara. Este prima din lume unde aceasta sarbatoare nu se va mai organiza.

- La Oltchim Ramnicu Valcea, in acest moment, mai lucreaza aproximativ 2.000 de persoane. Unul dintre sindicate aduce grave acuzatii conducerii companiei, legate de modul in care se face reorganizarea platformei chimice valcene, sustinand ca procesul in sine ar ascunde un „faliment mascat”.

- Autoritatile din Mexic au anuntat ca au salvat un pui de tigru sedat care fusese plasat intr-un container de plastic si expediat prin posta rapida, relateaza joi agentia de stiri UPI. Procurorul...

- Studiul, publicat in revista stiintifica PLOS One, arata ca, din august pana in decembrie 2014, au fost intregistrate aproximativ 18.690 de cazuri de sinucidere, depasind cu 9,85- numarul estimat pentru aceasta perioada de cinci luni. Robin Williams s-a sinucis in august 2014, la varsta de 63 de ani.…

- La 46 de ani, cantareata Carmen Serban si-a vazut moartea cu ochii de mai multe ori, scrie cancan.ro. De fiecare data a imbratisat credinta si a trecut peste obstacolele vietii prin rugaciune. Citeste si Carmen Serban se casatoreste: "Am si un iubit, dar deocamdata nu am inel de la el. O sa…

- Autoritatile pakistaneze au avertizat miercuri posturile de radio si televiziune ca nu vor putea emite continuturi legate de Sf. Valentin, sau Ziua indragostitilor, ca urmare a interdictiei impuse in...

- Pare incredibil, dar este o poveste cat se poate de adevarata! Un tanar din Belgia a vizitat 20 de orase diferite din Europa fara sa plateasca cazare in niciunul dintre ele, cu ajutorul unei aplicatii destul de populare. Este vorba despre aplicatia de dating Tinder. Anthony Botta (25 de ani) a profitat…

- Psihologii spun ca exista câteva semne care ne pot arata ca o persoana grav bolnava urmeaza sa treaca în neființa sau ca apropiații care se confrunta cu depresie ascunsa se pregatesc sa-și ia viața și ne spun cum ar trebui sa-i ajutam. De multe ori, spun psihologii, persoanele…

- Doua elicoptere militare s-au ciocnit in sudul Frantei, accidentul soldandu-se cu cel putin cinci morti, noteaza BBC.Accidentul a avut loc deasupra lacului Carces, in apropiere de St. Tropez, anunța News.ro. Autoritatile sunt la fata loculuii si cauta a sasea persoana care era la bordul…

- Autorizații de construire pentru zona Roșiuța nu se elibereaza, asta deși, cu doua luni in urma, printr-un proiect de hotarare, s-a incercat deblocarea situației. Autoritațile locale considera ca, in zona cuprinsa de la intersecția spre Cariera Roșiuța spre Dealul Bujorascu, pe partea dreapta,…

- Medicii din judetul Gorj sunt in alerta, dupa ce un copil de patru ani a decedat. Micutul este suspectat de meningita si se afla internat intr-un spital din Motru, care acum este in carantina. Specialistii se tem pentru viata a altor doi copii care au intrat in contact cu minorul mort, suspect de infectie…

- Brooklyn-Marie Barker, o tanara din Liverpool, Marea Britanie, in varsta de 23 de ani, a facut stop cardiac in casa ei, dupa ce a luat un medicament antidiareic. Autoritațile au declarat ca moartea ei a fost un accident, insa medicii au dezvaluit ca aceasta a murit dupa ce a luat o cantitate mare de…

- Un sucevean cautat la nivel internațional de autoritațile romane, condamnat pentru talharie calificata urmata de moartea victimei, a fost depistat, in urma colaborarii dintre Poliția Romana și autoritațile spaniole. Poliția Romana a informat ca deja au fost demarate procedurile de aducere in țara a…

- Un barbat cautat la nivel international de autoritatile romane, condamnat pentru talharie calificata urmata de moartea victimei, a fost depistat, in urma colaborarii dintre Politia Romana si autoritatile spaniole. Au fost demarate procedurile de aducere in tara a celui in cauza, pentru ispasirea pedepsei.…

- Satira britanico-franceza “Moartea lui Stalin” nu ajunge deocamdata la publicul din Rusia. Autoritațile spun ca filmul distruge imaginea unor personaje istorice. Societatea civila din Rusia vorbește insa despre un nou act de cenzura.

- Un tânar de 23 de ani și-a cunoscut iubita pe Tinder și s-au întâlnit timp de șapte luni înainte ca ea sa vrea sa puna punct relației. Revoltat din cauza deciziei luate de iubita lui, Joshua Stimpson a atacat-o pe aceasta în timp ce se aflau în parcarea…

- Ramasitele pamantesti a cel putin 32 de persoane au fost descoperite in gropi comune in statul mexican Nayarit (centru-vest), au anuntat marti autoritatile locale, scrie digi24.ro."Prima groapa comuna a fost localizata sambata.

- Trei sferturi dintre persoanele condamnate pentru infractiuni legate de terorism in SUA incepand din anul 2001 s-au nascut in strainatate, releva un raport publicat marti de Departamentul pentru Securitate Interna american (HSD), potrivit DPA. De la 11 septembrie 2001 - cand pirati ai aerului sinucigasi…

- Poluare de proportii in Marea Chinei, dupa explozia si scufundarea petrolierului iranian avariat. Accidentul a lasat o pata de petrol de peste 18 kilometri. Autoritatile japoneze spun ca este cel mai grav accident ecologic din ultimii zeci de ani.

- Liverpool s-a impus in fața lui Manchester City, 4-3, provocand prima infrangere a echipei lui Pep Guardiola in acest sezon. Jurgen Klopp, managerul lui Liverpool, este exaltat de victoria in fața lui City. "Daca se termina 4-4, toți ne-ar fi criticat, dar eu sunt fericit. La sfarșit, intrebi: «Ce naiba…

- Ministrul Marius Nica a postat pe Facebook, sambata dupa-amiaza, un mesaj de sustine a premierului Mihai Tudose, sustinand ca sub mandatul acestuia Romania a acreditat Autoritatile de Management, a luat masurile pentru indeplinirea conditionalitatilor ex-ante si a primit primii bani europeni din…

- Autoritatile sanitare ancheteaza moartea unui barbat dupa ce fiica acestuia a reclamat ca echipajul de pe ambulanta care l-a preluat pe tatal sau de acasa si colectivul medical care s-a ocupat de ingrijirea bolnavului au incalcat mai multe protocoale.

- Descoperirea unui munte de apa inghețata situata chiar sub suprafața planetei Marte a fost salutata de oamenii de știința care o vad ca pe inca o dovada ca planeta roșie ar putea fi colonizata de oameni, scrie libertatea.ro.

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Giurgiu au depistat un cetatean turc care a incercat sa intre ilegal in tara folosind o carte de identitate eliberata de autoritatile bulgare, apartinand altei persoane. In data de 11.01.2018, in jurul orei 22.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu…

- Un irakian obligat de autoritatile romane sa paraseasca teritoriul tarii a fost depistat ieri in Timisoara. Pe numele sau era emisa o decizie de returnare, conform careia tanarul de 20 de ani ar fi trebuit sa paraseasca Romania pe cont propriu in termen de maximum 15 zile. Insa, asa cum au constatat…

- Numarul persoanelor decedate in urma alunecarilor de teren produse in sudul Californiei a crescut la 17, a anuntat seriful comitatului Santa Barbara, Bill Brown, citat de DPA. ''Este o coincidenta ca se intampla sa avem 17 decese si 17 persoane disparute'', a spus Brown…

- Aproximativ 5.000 de traficanți de droguri scapa de pedeapsa cu moartea in Iran dupa ce țara a schimbat legislația facand-o mai blanda, scrie BBC News. Pedeapsa capitala a fost abrogata pentru unele infracțiuni privind traficul de droguri, iar șeful sistemului judiciar a declarat ca toate cazurile pot…

- Autoritatile iraniene au condamnat miercuri o rezolutie a Camerei Reprezentantilor a Congresului SUA, adoptata marti, in semn de sprijin fata de protestele care au avut loc in Iran la sfarsitul lunii decembrie, relateaza AFP. Purtatorul de cuvant al Ministerului iranian de Externe, Bahram Ghassemi,…

- Autoritațile pun cele mai multe piedici activitaților economice, fiind principalul factor perturbator in domeniu. “Anul acesta, la nivel național, va fi unul greu din punct de vedere economic, și daca nu vom avea continuitate, daca vom sta mereu in galceava, 2018 va fi foarte prost. Pana cand nu vom…

- Aproximativ 50 de persoane au fost evacuate marti dintr-un Apple Store, la Zurich, in Elvetia, unde o baterie supraincalzita a unui iPhone a ranit un reparator si a degajat fum, a anuntat politia, relateaza Reuters. Politia din Zurich a precizat ca incidentul a avut loc in momentul in care angajatul…

- Tupac Shakur a fost impușcat mortal pe 7 septembrie 1996, in timp ce se afla intr-o mașina in Las Vegas. Moartea raperului ramane inca invaluita in mister. La 21 de ani de la moartea lui Tupac, atacul comis dintr-o mașina ridica inca multe semne de intrebare. Intr-un documentar numit „Cine l-a omorat…