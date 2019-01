Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, a iesit cu un atac la adresa lui Klaus Iohannis, dupa ce presedintele a anuntat ca nu este de acord cu propunerile Olgutei Vasilescu la Transporturi si Ilan Laufer la Ministerul Dezvoltarii.

- Yoshitaka Sakurada, 68 de ani, este directorul adjunct al unitatii de strategie pentru securitate informatica a guvernului si de asemenea, ministrul Jocurilor Olimpice si Paralimpice, pe care Tokio le va organiza in 2020. In cadrul unei sesiuni intr-o comisie parlamentara, miercuri, ministrul si-a…

- Incredibil ce majoritate are Dragnea in Comitetul Executiv al PSD! Doi importanti lideri au fost exclusi cu 53 de voturi, fiind doar 9 impotriviri. Dupa fiecare sedinta de comitet executiv, Dragnea este mai tare intr-un partid mai s...

- Caz incredibil in justitia din Romania. Magistratii din Ploiesti au judecat un caz gresit. In loc sa solutioneze moartea unui baiat de noua ani, gasit langa o sonda petroliera din Prahova, au analizat un accident rutier. Totul, dupa ce un judecator a incurcat rechizitoriile din dosare. Baiatul de noua ani…

- Oleg Mikhailov, un rus codamnat la inchisoare pe viața pentru noua crime pe care le-a comis ca asasin al unei grupari mafiote in anii 90 in Rusia și-a gasit iubirea din spatele gratiilor. Barbatul care...

- Ianis Hagi (19 ani) a reusit sa-si redreseze cariera dupa revenirea in Liga 1 Betano, de la Fiorentina, iar fiul "Regelui" e apreciat de toata lumea, informeaza Mediafax.BBC i-a dedicat un material lui Ianis, care a fost inclus in seria tinerilor talentati din fotbalul mondial. In aceasta…

- Gestul talharului i-a uimit pana și pe oamenii legii. Barbatul de 50 de ani a intrat in casa unei tinere, pe care a și jefuit-o, dar la plecare a lasat 100 de lei pe noptiera. Cand s-a intors de la cumparaturi tanara a cerut ajutorul autoritaților, care l-au prins imediat.(CITEȘTE ȘI: NOI FILMARI DIN…