- Scene de razboi si violente fara precedent in centrul Capitalei, chiar in fata Palatului Parlamentului. Zeci de indivizi s-au batut aseara, cu bate si topoare, in Piata Constitutiei. Un barbat de 30 de ani a murit impuscat in timpul incaierarii sangeroase.

- Scene halucinante au avut loc la bordul unui avion care circula pe ruta București-Stuttgart, unde un pasager roman a batut o stewardesa. Din acest motiv, aeronava a aterizat de urgența la Viena.

- Cea de-a treia piata agroalimentara din municipiul Suceava, Piata Mica, din cartierul George Enescu, intra in proces de modernizare de luna aceasta, odata cu atribuirea executiei lucrarilor unei asocieri de firme din Suceava.„Dupa modernizarea Pietei Centrale si a celei din Burdujeni, demaram ...

- La data de 16 septembrie a.c., in jurul orei 09:05, politistii din cadrul Postului de Politie Crangurile au fost sesizati Post-ul DAMBOVIȚA: Doi adulți s-au batut in incinta unei școli apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un barbat in varsta de 50 de ani din Suceava a sunat vineri, 13 septembrie, la 112 și a cerut ajutorul poliției pentru a scapa din mainile soției. Barbatul a povestit ca a inceput sa bea cot la cot cu jumatatea lui, numai ca femeia, mai iute la manie, a pus mana pe un baț și a inceput sa-l bata, a notat…

- Un barbat in varsta de 50 de ani din municipiul Suceava a sunat la 112 in seara zilei de vineri, 13 septembrie, pentru a cere ajutor deoarece il batea nevasta. Cand au ajuns la adresa indicata, politistii l-au gasit pe barbat, iar acesta le-a povestit ce s-a intamplat. Cei doi au consumat impreuna ...

- Inspectorul școlar general al județului Suceava, Gabriela Mihai, a anunțat ca doar in cateva unitați s-a optat pentru amenajarea de grupuri sanitare in sisteme modulare, tip containere. Este vorba despre Școala Primara Boureni din Gura Humorului, Gradinița cu Program Normal din Țolești-Foraști, Gradinița…

- Scene violente au fost filmate in centrul Aradului. Un barbat a fost batut de o femeie, cel mai probabil soția sa, sub privirile impasibile ale trecatorilor care au preferat sa filmeze bataia. Scandalul a degenerat dupa ce femeia și barbatul, ambii trecuți de prima tinerețe, și-au aruncat vorbe grele,…