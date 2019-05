"Nu putem discuta despre relansarea pescariilor din Delta, daca nu repunem fostele amenajari la locul in care erau inainte de 1989, evident retehnologizate. Delta Dunarii poate deveni prin aceste incinte cel mai mare producator de peste bio din Europa. Nu vom putea produce niciodata peste bio in Dunare, fluviu supus tuturor vicisitudinilor civilizatiei. In incintele respective, apa vine filtrata biologic si se poate demonstra cu probe ca apa din acest punct de vedere este pura in incinte", a mentionat Musetescu potrivit Agerpres.

Pestele bio este un peste crescut in mediul natural nefurajat…