- Caz paradoxal, in Romania. In unul dintre cele mai sarace județe de la noi din țara, exista o comuna in care prosperitatea pentru profesori este la ea acasa. Un dascal poate ajunge sa caștige chiar 6.000 de lei pe luna.

- Bianca Dragușanu și sora ei, Oana, au fost inlocuite de Iuliana Luciu si Magherita de la Clejani, eliminate in editia precedenta. Gina Pistol este cea care a anunțat decizia echipei. Dupa acest moment, a fost prezentat un montaj cu momentele in care Bianca si-a pierdut cumpatul si a tipat, injurat…

- Criminala de la metrou, Magdalena Șerban, a fost prezentata, luni, la Curtea de Apel București, care urmeaza sa decida definitiv daca ea ramane cu condamnarea pe viața primita in octombrie 2018 sau daca ii va fi redusa pedeapsa. Ea a facut noi declarații, din boxa acuzaților.

- Gigi Becali a anuntat, luni, ca FCSB il va lua sub forma de imprumut pe Carlos Fortes de la Gaz Metan Medias, cu optiune de cumparare in vara.Citește și: Incredibil! Spitalele impun ‘taxa pentru mame’- Iata care este cauza "Da, este adevarat, il iau pana in vara, cu optiune de cumparare.…

- Șeful IT de la Tribunalului Calarași are un salariu brut mult mai mare decat al președintelui Romaniei și al judecatorilor de execuție din cadrul aceleiași instanțe, potrivit informațiilor publicate pe portal.just.ro. Salariul brut al acestuia este de 25 017 lei, iar al președintelui Romaniei este de…

- Indredibil, dar adevarat! Deea si Dinu Maxer au socat pe toata lumea cu cele mai recente declaratii ale lor. Este ireal de ce sunt in stare pentru faima si bani! Vor sa divorteze doar ca sa apara la tv! Deea si Dinu Maxer spun ca nu ar refuza sa bage divort, asta chiar daca relatia lor merge cum nu…