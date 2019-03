Stiri pe aceeasi tema

- Rușinea autostrazilor din Romania, am numit tronsonul Cunța – Saliște al autostrazii Oraștie – Sibiu, iși continua epopeea administrativa. Sa nu credeți ca daca ... The post Expertiza tehnica la „autostrada scufundata”, Cunța–Saliște, scoasa la licitație a treia oara de CNAIR appeared first on Ziarul…

- Caz paradoxal, in Romania. In unul dintre cele mai sarace județe de la noi din țara, exista o comuna in care prosperitatea pentru profesori este la ea acasa. Un dascal poate ajunge sa caștige chiar 6.000 de lei pe luna.

- Ministrul interimar al Transporturilor, Rovana Plumb, anunța ca in cursul acestui an 180 de kilometri de autostrada vor putea fi dati in trafic. Precizarile au fost facute la dezbaterile din comisiile de specialitate reunite ale Parlamentului asupra proiectului de buget al MT pentru 2019. "Pentru…

- Binecunoscutul Flick a scris cateva verusri despre falsul medic italian care se afla in centrul unui imens scandal in aceste zile. Pe contul sau de socializare, Flick a scris o poezie in care il ia la mișto pe medicul cu opt clase Matteo Politi, alias Matthew Mode. "Sono medico chirurgo Sudore pe frunte…

- Ministrul Culturii, Daniel Breaz, a intrebat retoric, luni seara, chestionat de prezența fostului europarlamentar Adrian Severin in loja oficiala la ceremonia de la Ateneul Roman in condițiile in acesta a fost condamnat, "Unde sa stea Adrian Severin? Pe scari?", potrivit mediafax.Citește și:…

- Sicriele a doi batrani din satul Filipești, județul Bacau, soț și soție, au fost ținute in afara bisericii. Localnicii spun ca era o familie nevoiașa, iar cei doi nu platisera taxa catre lacașul de cult. Cu toate acestea, ei susțin ca nu preotul a luat aceasta decizie, ci femeia care vinde lumanari…

- Liderul PES activists Romania, Victor Negrescu, a comentat, sambata pe Facebook, realegerea lui Sergei Stanishev, la Congresul PES de la Lisabona, in funcția de președinte al Partidului Socialiștilor Europeni, precizand ca acesta este "un adevarat prieten al Romaniei și al stangii romanești".Citește…

- Mol a introdus in Romania benzina Mol Racing Fuel 102+, despre care spune ca este un carburant unic, adresat șoferilor pasionați de condus sportiv și care doresc sa beneficieze de o experiența imbunatațita atunci cand se afla la volan, informeaza un comunicat al companiei. Noua benzina are o cifra octanica…