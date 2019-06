Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul de reglementare al Autoritații Nationale de Reglementare in domeniul Energiei – ANRE a aprobat, in sedinta de luni, 24 iunie 2019, preturile pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale la clientii casnici, valabile incepand cu data de 1 iulie 2019, se arata intr-un comunicat de presa…

