Inițiativa legislativa care ca obiect repatrierea rezervei de aur pe care Romania o deține la Banca Angliei, elaborata de Liviu Dragnea și Șerban Nicolae, nu este impartașita de Cabinetul Dancila, conform unui punct de vedere prezentat in ședința de guvern. Executivul susține ca orice modificare și/sau completare care privește Statutul Bancii Naționale a Romaniei presupune, in mod obligatoriu, consultarea prealabila a Bancii Centrale Europene. Proiectul legislativ are ca obiect de reglementare modificarea și completarea art. 30 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Naționale a Romaniei,…