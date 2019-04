Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Antonescu a mers de urgența la spital, pentru a fi alaturi de prietena ei, Andreea Balan. Artista a facut un stop cardio-respirator, in timpul operației de cezariana, suferita luni seara. Din fericire, micuța ei este foarte bine și a primit nota 10 la naștere. Chiar daca Andreea Antonescu nu…

- Urmarit de creditori si ingropat in procese pentru datoriile acumulate, Irinel Columbeanu este pe punctul de a pierde o parte a averii sale. Mai precis un teren pe care-l detine in Ciolpani. Chiar in ajunul Sarbatorilor Pascale, afaceristul este chemat in instanta, ca si parat, alaturi de fosta sa sotie,…

- Unul dintre reporterii Libertatea care au descoperit impostura de la spitalul public Ilfov iși amintește de un episod dramatic din propria viața și explica atitudinea mamelor care afla ca cinvea le-a pus in risc viața copiilor și pe a lor. de Alexandra Nistoroiu Mama, trezește-te ca explodeaza cuptorul,…

- Daca afaceristul Irinel Columbeanu a fost de acord ca fiica lui sa se mute in SUA alaturi de mama ei, Monica Gabor, și de actualul iubit al acesteia, chinezul poreclit Mr.Pink, nu inseamna ca inima nu ii tresalta in momentul in care vede cat de bine se ințelege Irina cu tatal ei vitreg. Familia nu se…

- Monica Gabor a dat publicitații mai multe fotografii in care apar fiica sa bilogica, Irina Columbeanu, dar și fiul ei vitreg, Anthony, baiatul iubitului sei, Mr. Pink. Monica Gabor este stabilita de mai mulți ani in America, unde o duce foarte bine. Are o relație perfecta cu omul de afaceri chinez…

- In acest weekend, botoșanenii pot vizita Targul de Nunți de la Uvertura Mall. Printre expozanți il gasim și pe Alino Foto Studio, atelierul foto din Botoșani care ofera servicii foto-video de inalta calitate pentru viitorii miri.

- Irina Columbeanu implinește astazi 12 ani, iar mama ei i-a transmis un mesaj emoționant, pe contul de socializare. Cele doua au o relație speciala, chiar daca Monica Gabor locuiește in America. Monica Gabor și-a impresionat prietenii virtuali cu urarea ei. „Draga mea fiica iubita, astazi nu e o zi oarecare.…