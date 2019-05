Stiri pe aceeasi tema

- Proprietarul mașinii conduse de Razvan Ciobanu a fost audiat în cadrul dosarului penal deschis dupa moartea creatorului de moda. Acesta le-a spus anchetatorilor ca designerul nu a fost cazat în Mamaia și nu știe ce a facut în cursul zilei de duminica, timp în care el a dormit.…

- Apar noi informatii in ancheta care vizeaza moartea lui Razvan Ciobanu, intr-un teribil accident la Sacele, in Constanta. Surse din anchete sustin ca primele teste rapide au relevat prezenta drogurilor in sangele creatorului de moda. Testele rapide nu sunt insa 100% sigure si e posibil ca la testele…

- Echipa de criminaliști a IPJ Constanța a incheiat cercetarea la fața locului, declanșata in urma accidentului rutier semnalat azi dimineața la ora 7.15 pe drumul care face legatura intre Sacele și Navodari. Conform primelor investigații, centura de siguranța a șoferului era prinsa prin spatele scaunului…

- Creatorul de moda Razvan Ciobanu a murit, luni dimineata, la varsta de 43 de ani, in urma unui accident rutier produs la iesirea din Sacele spre Navodari, pe DJ 226, judetul Constanta. Din cauza vitezei, mașina a iesit de pe carosabil, lovind mai multi copaci. Surse din ancheta sustin ca Ravan Ciobanu…

- Razvan Ciobanu, celebrul creator de moda, a murit in aceasta dimineața intr-un accident rutier. Tragicul eveniment s-a produs la ieșirea din Sacele spre Navodari, pe DJ 226, județul Constanța. Principala „vina", din primele informații, este viteza cu care gonea Ciobanu la ora respectiva și care l-a…

- Razvan Ciobanu a murit intr-un accident rutier, in cursul nopții! Accidentul a avut loc intre Sacele și Navodari. Razvan Ciobanu avea 43 de ani. Trupul neinsuflețit al lui Razvan Ciobanu a fost gasit de un localnic. In momentul producerii accidentului, Razvan Ciobanu avea la mana o brațara de la festivalul…

- In a doua zi de Paște, creatorul de moda Razvan Ciobanu și-a gasit sfarșitul intr-un accident de circulație in Sacele, județul Constanța. Creatorul de moda era singur in mașina și ar fi pierdut controlul volanului și s-a izbit cu autoturismul de un copac. Creatorul de moda Razvan Ciobanu avea 43 de…

- In jurul orei 7:15, in aceasta dimineata, Razvan Ciobanu a murit intr-un accident rutier produs pe raza localitatii Sacele din Constanta. Acum, ies la suprafata amanunte cutremuratoare.