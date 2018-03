Stiri pe aceeasi tema

- Datele comunicate de INS arata ca statul a cheltuit cu salariații din administrația publica cu 27% mai mult in ultimul trimestru din 2017. La nivel național costul orar al forței de munca in forma (dupa numarul zilelor lucratoare) a crescut in ultimul trimestru al anului trecut cu 14,29% fața de aceeași…

- Afacerea numarul unu Facem tot felul de clasamente și de ierarhii, cu precadere in domeniul economic. Banii fiind, desigur, elementul cel mai important al lumii contemporane. Dar v-ați gandit care e cea mai avantajoasa afacere dintre toate? Voi începe direct cu concluzia: cea mai buna afacere…

- Cu 240 de persoane care primesc ajutoare sociale, comuna Contești e printre fruntașele damovițene la acest capitol. Statul timite lunar Post-ul CONTEȘTI: Intre doua beri, asistații social se plang ca nu le ajung banii. 100.000 de lei pe luna se duc pe ajutoarele lor apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Presedintele Consiliului Judetean Olt, Marius Oprescu, a declarat, ca initiatorii proiectului sunt forul judetean si Primaria Slatina, insa CNI se va ocupa de proiectarea, finantarea si executia noii arene care va fi construita in incinta Complexului „1 Mai" din municipiu. Asa cum s-a intamplat cu Stadionul…

- ANAF trebuie sa recupereze prejudiciile produse in dosarele de coruptie, dar privarea de libertate a celor cercetati nu este o solutie. “Credeti ca un om care merge la puscarie mai da vreun ban?”, a spus Teodorovici.

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, propune ca legislația sa fie modificata și cei care platesc prejudiciile sa nu mai faca închisoare. ”Statul trebuie sa recupereze banii. Nu cred ca a duce oamenii în puscarie reprezinta o solutie. Eu…

- Park, in varsta de 66 de ani, a fost destituita de Curtea Constitutionala in martie 2017, iar printre cele 18 capete de acuzare se regasesc fapte de coruptie, luare de mita, abuz de putere si divulgarea unor secrete de stat.Potrivit procurorilor, fostul presedinte si-a depasit atributiile…

- Procurorii germani au luat o decizie bomba in cazul unui dosar sensibil, care are implicații europene. Concernul european Airbus este obligat sa plateasca o amenda de peste 80 de milioane de euro pentru concluzionarea unei anchete privind vanzarea de avioane de lupta Eurofighter in Austria in anul 2003.

- Camera de Conturi Galati a constatat ca mai multe primarii din judet au efectuat plati nelegale de sute de mii de lei pentru acordarea unor cadouri de sarbatori propriilor salariati, in Galati. Cele mai multe dintre primarii cer banii inapoi angajatilor, transmite corespondentul Mediafax.

- O britanica și-a cheltuit toate economiile pe vacanțe de lux, dupa ce medicii au diagnosticat-o greșit. Credea ca o sa mai traiasca 5 ani. O bunica britanica care a fost diagnosticata de doctori cu demența incurabila, a cheltuit 10.

- Mai multe documente au fost ridicate miercuri de catre procurorii DNA de la sediul Facultatii de Textile Iasi, ancheta vizand comiterea unor infractiuni de coruptie, in perioada 2016-2017.Procurorii DNA Iasi au descins miercuri la Facultatea de Textile din cadrul Universitatii Gheorghe Asachi…

- Fostul ministru de Interne, Ioan Rus, a urmarit, probabil, cu foarte mare interes acuzațiile care i se aduc fostului sau șef de cabinet. Procurorii DNA l-au trimis in judecata pe Ioachim Daniel Rusu pentru corupție. Procurorii arata ca exista o legatura intre acuzat și „cartița” de la DNA Cluj, Valentin…

- Fostul deputat PSD Ionel Arsene este urmarit penal intr-un nou dosar instrumentat de DNA, au anuntat, miercuri, procurorii anticoruptie. Arsene este acuzat ca ar fi cerut 5% dintr-un contract in valoare de 60 de milioane de lei. Procurorii anticoruptie noteaza ca Ionel Arsene, la data faptelor deputat…

- Banii dați pe medicamente in perioada internarii pot fi recuperați.: pacienții care-și cumpara medicamente din banii lor pe perioada internarii iși pot recupera foarte ușor cheltuiala. Pur și simplu trebuie sa prezinte bonul fiscal la managerul spitalului. Cu toate acestea, extrem de puțini recurg la…

- Pompiliu Budulan a a luat o mita de 2,7 milioane euro Unul dintre cele doua contracte vizate in dosarul fostului director Nuclearelectrica Pompiliu Budulan ar fi incheiat cu firma SIVECO in noiembrie 2009, reiese din surse judiciare. Budulan este cercetat penal sub control judiciar pentru luare de mita,…

- Statul a incasat ilegal peste un miliard de euro de la sute de mii de romani, in ultimii zece ani, ca taxa de prima inmatriculare, si refuza sa dea banii inapoi. Chiar daca pagubitii au castigat procese, iar Uniunea Europeana a spus inca de la inceput ca birul este in afara legii. Ce au de facut oamenii…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, sustine ca sumele pe care teoretic statul ar trebui sa le ia ca impozit Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) vor ramane in cadrul bisericii pentru activitati cu caracter social. "Nu vorbesc despre o impozitare a Bisericii, doar in a sublinia…

- Pompiliu Popescu, fostul medic al echipei naționale, e ferm convins ca o eventuala candidatura a lui Ionuț Lupescu ar insemna caderea definitiva a "regimului" Burleanu. "In cazul in care el va candida, va asigur, caștigul este de 100%. In momentul in care Lupescu iși va anunța candidatura, Burleanu…

- Surpriza pentru proaspetii parinti! E posibil ca statul sa le dea bani. Partidul Noua Romanie (PNR) a conceput un proiect de lege prin care statul le va depune, la CEC Bank, copiilor nascuti dupa data de 1 ianuarie 2018, cate 10.000 de euro pentru a putea sa isi continue studiile, sa-si deschida o afacere…

- Bugetul de stat a pierdut incasari de peste 7 miliarde de lei (puțin peste 1,5 miliarde de euro) in perioada 2010 - 2015, intrucat pretul de referinta al gazelor la care se calculeaza redeventele petroliere nu a mai fost actualizat din anul 2008, dupa cum au relevat doua controale ale Curtii de Conturi,…

- Supus unui tir incredibil de acuzatii din partea fiilor Ilenei Ciuculete, dintre care cele mai grave se numara acelea ca si-ar fi insusit o mare parte din averea regretatei interprete si ca i-ar fi grabit acesteia decesul, Cornel Gales vine sa contrazica toate aceste neadevaruri!

- Procurorii DIICOT au pus sechestre pe 448 de milioane de lei in dosarele pe care le-au avut in lucru in anul 2017, cuantumul crescand cu peste 200 de milioane fața de sechestrele puse in anul 2016, se arata in raportul de bilanț al Direcției. Potrivit documentului obținut de Libert prejudiciul total…

- Pompiliu Budulan, fostul director general al Nuclearelectrica SA, este cercetat penal sub control judiciar pentru luare de mita. Budulan ar fi cerut spaga 1,7 milioane de euro pentru el si pentru partidul din care facea parte (PDL). Procurorii DNA au anuntat, luni, punerea in mișcare a acțiunii penale…

- Stiți pe dce cheltuieli a avut Primaria București in 2017? Peste șase miliarde lei! Dar in 2016? Alte 4.5 miliarde lei! Dar Primaria Sector 1 Bucuresti? Sau Primaria Sectorului 2? Sau Primaria Sectorului...

- Patru clujeni au pus pe roate o afacere extrem de profitabila, dar complet ilegala. Cristian Muntean, Cosmin Muntean, Ovidiu Piroș și Dorin Gabriel Poruțiu au fost saltați de la Cluj-Napoca de Agenția Antidrog din SUA. Rețeaua de clujeni care vindeau medicamente interzise…

- Conform procurorilor DNA, Gheorghe Stefan i-ar fi dat lui Arsene 100.000 de euro, pentru a-l elimina din viata politica pe Culita Tarata, fostul sef al CJ Neamt.Dosarul cu care DNA l-a incoltit pe Ionel Arsene, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Neamt, contine o multime de informatii surprinzatoare.…

- Aproximativ 95 de milioane de lei au ajuns in buget, anul trecut, datorita Procuraturii pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale. Banii provin de la cei care au fost vizati in dosarele trimise in judecata. Procurorii au gestionat, in total, 2930 de cauze penale.

- Potrivit unui comunicat al DNA, Iulian Darius Boariu a fost retinut pentru 24 de ore pentru savarsirea infractiunilor de trafic de influenta si inselaciune. Procurorii sustin ca, in perioada septembrie 2017 - ianuarie 2018, Iulian Darius Boariu a pretins suma de 30.000 euro de la concubina…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Sectia de Combatere a Infractiunilor Asimilate Infractiunilor de Coruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpaților: DAN ROMULUS SERBAN, la data faptelor presedinte al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor (CoNAS), sub aspectul savarsirii…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și intreprinde demersuri in legatura cu informațiile din presa privind posibila incetare a activitații centrului de ingrijiri paliative Carl Wolff din Sibiu Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu in 19 decembrie 2017 și intreprinde demersuri in legatura…

- Peste cinci milioane de euro. Aceasta este șpaga uriașa care sta in spatele construirii unui terminal, pe Aeroportul Otopeni, inaugurat in 2011, spun procurorii DNA. Banii ar fi ajuns la Marin Anton, la acea dată secretar de stat în Ministerul Transporturilor, şi actual deputat PNL.…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a doi dintre sefii mari de la S.C. Termogaz Company S.A. Este vorba despre Adrian Gardean, administrator de fapt…

- Angajații ANAF vor fi premiați cu 15% din sumele recuperate. Guvernul a adoptat, la finalul anului trecut, o ordonanța de urgența (OUG) care permite Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) sa rețina la bugetul propriu 15% din sumele recuperate de la contribuabili, pentru a le acorda…

- Examinarea dosarului lui Dorin Chirtoaca a fost din nou amanata. Potrivit primarului suspendat, procurorii și statul tergiverseaza intenționat procesul. "Astazi s-a confirmat ce am spus inca din vara acestui an. De atunci am insistat asupra asoluționarii cererilor depuse de avocați, care trebuiau examinate…

- Fostului demnitar (care in prezent este in penitenciar, unde ispaseste o pedeapsa cu inchisoarea pentru o alta fapta de coruptie) i se pune in sarcina, de catre procurorii DNA, faptul ca ar fi cerut spaga de 1.264.000 de lei pentru a trage sforile in atribuirea unor contracte de lucrari publice. Banii…

- Procurorii DNA de la Bacau l-au trimis in judecata, in libertate, pe fostul deputat Mihai Banu, aflat in stare de deținere la penitenciarul Bacau, pentru trafic de influența in forma continuata. Alaturi de acesta vor mai fi judecați in acest dosar Dorinel Ursarescu și Ion Rotaru, administratori ai unor…

- Procurorii au finalizat urmarirea penala si au expediat cauza penala de invinuire a politistului instantei de judecata, care este acuzat de corupere pasiva, trafic de influența, abuz de serviciu și pastrarea ilegala a munițiilor.

- In prima instanța, in mai 2016 , fostul ministru de Interne Gabriel Berca a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta in forma continuata, dupa ce acesta si fostul deputat Mihai Banu, condamnat in acelasi dosar, a primit in total 185.000 euro de la un om de afaceri.…

- Prin Programul Tezaur, o buna parte din dobanzile platite de catre stat catre banci vor fi platite direct catre cetațenii romani. Banii romanilor vor fi astfel reintroduși in circuitul economic, a transmis deputatul PSD de Alba, Ioan Dirzu. „Programul Tezaur, prin care Finantele vor emite titluri de…

- Michy Nioața a inceput demersurile pentru a obtine fonduri europene din 2011, cand inca nu fusese ales primar. In 2012, a obtinut si primele sume de bani. In total, 40 de mii de euro au intrat in conturile fiicei sale. Procurorii DNA au intrat pe fir in urma unui denunt. Un localnic l-a reclamat pe…

- Preocupati mai mult de probleme personale, politicienii romani vad o realitate paralela in care lucrurile merg cum nu se poate mai bine. Mai mult decat atat acestia contrazic chiar statisticile Comisiei Europene. Potrivit datelor CE, Romania a cheltuit doar 400,4 milioane euro din banii alocati programarii…

- Procurorii DIICOT Bacau investigau o retea de contrabandisti de tigari si au facut o vizita neasteptata acasa la Tolea, care s-a si lasat cu o perchezitie. La plecare, au luat tot ce ar putea avea legatura cu cazul, inclusiv toti banii din casa, pe motiv ca ar putea fi obtinuti pe cale nelegala…

- Primind Dobrogea drept cadou de consolare in urma pierderii Basarabiei de sud in Razboiul de Independenta de la 1877, Romania s-a trezit in postura parintelui fara voie care trebuie „sa creasca“ un copil infiat.