Stiri pe aceeasi tema

- Garda de Coasta din SUA a dat publicitații ieri filmul unei acțiuni de interceptare a unei nave submersibile care transporta mii de kilograme de cocaina pe ocean. Evenimentul a avut loc pe 18 iunie, dar filmul intervenției a fost prezentat abia ieri. In imagini se vede cum echipajul Garzii de Coasta…

- Nava MAI 1101 a predat stafeta navei MAI 1104 a Politiei de Frontiera Romane care va supraveghea, timp de 3 luni, frontierele Europei din Marea Egee In data de 09.07.2019, politistii de frontiera, membrii ai echipajului navei maritime MAI 1101 din dotarea Garzii de Coasta, s-au intors acasa, dupa o…

- Balena, un mascul tanar, a fost reperata sambata de Garda de Coasta canadiana in Golful St. Lawrence si o echipa a afirmat ca spera sa o gaseasca si sa o elibereze atunci cand vremea se va imbunatati, a anuntat pe pagina sa de Facebook centrul de cercetare acvatica Grand Manan din New Brunswick.…

- Avand in vedere faptul ca, in perioada sezonului estival, numarul turistilor romani si straini care tranziteaza punctele de trecere a frontierei de la granita cu Bulgaria se afla in crestere, Garda de Coasta a luat o serie de masuri menite sa reduca timpii de asteptare in punctele de trecere. Masurile…

- CHIȘINAU, 7 iun - Sputnik. Circa 300 de plante de cânepa ce creșteau într-o curte din sectorul Râșcani au fost gasite de polițiștii din Capitala, în cadrul operațiunii “MAC 2019”. http://politiacapitalei.md/wp-content/uploads/2019/06/video-07.06.19.mp4…

- Focuri de arma, trei raniti si o nava scufundata. Este bilantul unei actiuni a Garzii de Coasta demna de filmele de actiune. Operatiunea spectaculoasa a avut loc in apele Marii Negre acolo unde un...

- Conform sursei citate, in luna aprilie, politistii Garzii de Coasta impreuna cu inspectorii Biroului Vamal Constanta Sud au identificat in urma controlului amanuntit efectuat asupra unui container sosit din China, pentru o societate comerciala din Pitesti, 2.880 bucati jocuri educative, susceptibile…

- Doi delfini, dintr-o specie pe cale de dispariție, au fost gasiti morti pe plajele de la 23 August si Corbu. Reprezentantii unei organizatii de mediu au cerut Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura si Garzii de Coasta sa ia masuri. Reprezentantii organizatiei de mediu "Mare nostrum" au scris…