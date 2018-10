Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Prahova i-a achitat marți pe toți inculpatii din dosarul de spalare de bani in care au fost trimiși in judecata conducatorii companiei cu capital rus Petrotel Lukoil Ploiesti. Dosarul a fost instrumentat de procurorul Mircea Negulescu, cand era la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiești,…

