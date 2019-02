Stiri pe aceeasi tema

- "In politica, daca nu reprezinti ceva, nu te baga nimeni in seama. Cel mult, iti da o cafea", spunea recent generalul Gabriel Oprea, presedintele UNPR ... The post Cafeaua lui Bojin cu Oprea appeared first on Renasterea banateana .

- Europarlamentarii au adoptat, miercuri seara, la Strasbourg, o rezolutie privind utilizarea canabisului in scopuri medicale si fac apel la statele membre ale Uniunii Europene sa profite de potentialul acestor tipuri de medicamente.

- Liderul UNPR, Gabriel Oprea, a declarat sambata, la Iasi, in cadrul unei conferinte de presa, peste 50.000 de persoane s-au inscris in partid in ultimele trei luni. "In ultimele, sa nu exagerez, trei luni de zile, peste 50.000 de oameni s-au inscris in UNPR, in special militari si politisti rezervisti",…

- Autoritatea Sanitar-Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) anunta retragerea de la vanzare a produsului file de somon afumat de la Negro, intrucat este contaminat cu bacteria Listeria. ANSVSA le recomanda celor care au cumparat astfel de produs sa nu il consume, ci sa il distruga sau sa…

- Un val de viroze a fost inregistrat in țara, cu numeroși pacienți, adulți și copii, care ajung la camerele de garda ale spitalelor. Medicii recomanda, intre altele, purtarea unor maști de protecție.

- Popularitatea pe care o cunoaste cazarea in regim hotelier pare sa fie un trend ascendent, ceea ce constituie desigur o incantare pentru public. Cei care au beneficiat de astfel de servicii cunosc avantajele ce insotesc aceasta alternativa de cazare. Pentru cei care nu au avut inca ocazia…

Fostul vicepremier si ministru de Interne, Gabriel Oprea, a fost reales miercuri, prin vot, la sefia UNPR. Potrivit unui comunicat de presa al partidului, Ion Raducanu a fost desemnat prin vot presedinte executiv, iar Nutu Fonta a fost reconfirmat in functia de secretar general.

- Ramona-Ioana Bruynseels a fost numita in functia de consilier de stat in aparatul de lucru al prim-ministrului printr-o decizie a premierului Viorica Dancila.Decizia a fost publicata luni in Monitorul Oficial. Ramona-Ioana Bruynseels a fost, in perioada 2015-2016, specialista in comunicare…