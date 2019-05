Stiri pe aceeasi tema

- Carmen de la Salciua face ce face si nu scapa de gura criticilor. Acum, frumoasa artista a fost luata in colimator cu privire la melodiile pe care le scoate, internautii acuzand-o ca desi neaga, melodiile pe care le lanseaza par realizate special pentru Culita Sterp.

- De cateva luni bune, Carmen de la Salciua iubește din nou și este extrem de iubita! Frumoasa bruneta iși traiește viața cu noul ei amorez, Cosmin Isaila, departe de ochii lumii, iar acesta a fost un motiv bun pentru ca internauții sa o ia la intrebari.

- Carmen de la Salciua, una dintre cele mai iubite artiste din Romania, apare mereu cu zambetul pe buze, plina de energie pozitiva și pregatita pentru show. Numai ca exista și o parte mai trista a artistei, iar aceasta nu este cunoscuta de foarte mulți. Este vorba despre o perioada mai indepartata din…

- Culița Sterp a facut o noua cucerire? Femeia care cu care a inlocuit-o pe Carmen de la Salciua ar fi chiar fosta soție a lui Daminuta! Gurile rele susțin ca Iasmina si-ar dori sa se razbune pe fostul sot.

- "Fericiti toti patru!" Asa spune Maluma Baby, asa fac si Culita Sterp, Carmen de la Salciua si noii lor parteneri. N-ar fi nicio problema, doar ca artistii n-au divortat inca si sunt șanse mici ca in viitorul apropiat sa se intample acest lucru.

- Carmen de la Salciua este artista momentului și toata lumea este cu ochii pe ea. Orice apariție a cantareței este intens comentata și filmarile pe care le-a facut pentru noul videoclip nu au fost o excepție. Carmen de la Salciua este, categoric, una dintre cantarețele de muzica populara și de petrecere…

- Carmen de la Salciua a postat pe rețelele de socializare un mesaj in care le mulțumește oamenilor pentru mesajele pe care le trimit, fie ca o plac fie ca nu. In postarea de pe Facebook, Carmen de la Salciua susține ca oamenii traiesc in ”epoca razbunarii” și reacționeaza in acest mod pentru a se apara,…