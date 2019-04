Stiri pe aceeasi tema

PNL va sesiza din nou, la CCR, Codul penal și Codul de procedura penala, dupa ce acestea vor trece de Camera Deputaților, a anunțat senatorul PNL Alina Gorghiu, in plen, la dezbaterea modificarilor din Codul penal.

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca membrii CEx au decis adoptarea Codului administrativ prin OUG intr-o perioada rezonabila. De asememea, el a anunțat ca miniștrii au la dispoziție 45 de zile pentru reorganizarea ministerelor in așa fel incat sa fie mai puțina șefime in județel,…

Informație de ultima ora.Tudorel Toader, ministrul Justiției, are, la aceasta ora, o intalnire de URGENȚA cu Calin Popescu Tariceanu, dupa ce PSD a decis sa il demita. Toader a luat parte la ședința Senatului, acolo unde ar fi trebuit sa se discute moțiunea simpla la adresa sa.

Moțiunea simpla la adresa ministrului Justiției a fost amanata din nou. Totul dupa ce PSD a decis, astazi, remanierea ministrului Justiției.

UDMR a votat pentru organizarea referendumului din 26 mai, pentruca este utila consultarea populatiei pe teme importante, a declarat, miercuri, liderul deputatilor Uniunii, conform Agerpres.

Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a declarat, inainte de CEx PSD in care s-ar putea vota remanierea lui Tudorel Toader, ca nu a fost intrebata de colaborarea sa cu ministrul Justiției, insa au fost anumite momente in care „lucrurile nu au fost cum trebuie".

Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Timis, Diana Gitan, a declarat, miercuri dimineata, ca principalul suspect in cazul femeii ucise cu mai multe lovituri de cutit, marti, in zona depoului de locomotive din Timisoara, a fost prins in jurul orei 06.00. „Barbatul, care este fostul…

Tribunalul București a suspendat judecarea procesului in care iubita liderului PSD Liviu Dragnea, Irina Tanase, Viorica Dancila, Gabriela Firea, Lia Olguța Vasilescu și Carmen Dan cer daune de 500.000 de euro jurnaliștilor de la Times New Roman.