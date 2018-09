Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat, intr-o declaratie difuzata luni seara de Antena 3, ca el si familia sa au fost ascultati inca din anul 2008, el precizand ca a cerut Parchetului interceptarile realizate in cazul sau si i s-a spus ca acestea au fost distruse, nefiind relevante…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat ca a cerut Parchetului sa-i prezinte interceptarile realizate in cazul sau, iar procurorii i-au spus ca acestea au fost distruse, nefiind relevante. In acest context, el a explicat ca a contestat legalitatea interceptarilor in cazul sau si ca aceasta contestație se…

- Procurorii militari din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție – Secția Parchetelor Militare au dispus, in ziua de 20 septembrie 2018, in cauza privind evenimentele violente din zilele de 10 și 11 august 2018 produse cu ocazia mitingului organizat in zona Piata Victoriei…

- Procurorii militari din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie ndash; Sectia Parchetelor Militare au dispus, in ziua de 20 septembrie 2018, in cauza privind evenimentele violente din zilele de 10 si 11 august 2018 produse cu ocazia mitingului organizat in zona Piata Victoriei…

- Sebastian Cucos, prim-adjunct al Jandarmeriei (fostul șef al instituției în timpul mitingului din 10 august), și actualul șef, Catalin Sindile, sunt puși sub acuzare în cazul mitingului din 10 august. Sebastian Cucos și Catalin Sindile sunt acuzați de complicitate…

- Procurorii au dispus, in dosarul privind epidemia de pesta porcina, inceperea urmaririi penale in rem pentru savarsirea infractiunilor de raspandire a bolilor la animale sau plante si neglijenta in serviciu, a informat miercuri Parchetul General, informeaza AGERPRES . “La Sectia de urmarire penala si…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie transmite ca la Sectia de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a fost constituit un dosar penal privind epidemia de pesta…

- Foștii șefi ai ”unitații de elita” de la DNA Ploiești, Mircea Negulescu și Lucian Onea, au fost puși sub control judiciar de procurorii de la Parchetul General și au primit interdicția de a mai desfașura meseria de procuror, pe perioada controlului judiciar.”Procurori ai Secției de urmarire…