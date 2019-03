INCREDIBIL! Ce a păţit un român în Anglia cu o maşină cu număr de Brăila FOTO Cazul a fost mediatizat pe pagina de Facebook a grupului "Romani in Londra – UK" și a starnit nenumarate controverse. Cel care a postat mesajul scrie ca poliția engleza a facut un apel din care reiese ca ar trebui anunțate autoritațile de fiecare daca cand cineva observa un rezident in UK care circula cu mașina inmatriculata in alta țara. Iar urmarea este ca astfel de mașini sunt confiscate de poliție! AROGANTA MAXIMA! Ce numar de inmatriculare si-a pus un roman din Ungaria FOTO "Poliția din UK a declarat ca oricine are cunoștințecum ca un rezident in UK circula cu o mașina inscrisa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

