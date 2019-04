Aproape 5 tone de peste din import au fost confiscate de comisarii Oficiului pentru protectia consumatorului din Constanța, potrivit protv.ro.

Au fost verificate cele mai cunoscute hipermarketuri din oras, iar comisarii au retras de la vanzare peste de aproape 130 de mii de lei.

Echipele de control au gasit in galantarele din 11 hipermarketuri produse aflate in stare de putrefactie, dar care, conform etichetei, erau in termen de valabilitate.

In plus,…