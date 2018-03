Stiri pe aceeasi tema

- Rușii sunt chemați duminica la urne sa-și aleaga președintele pentru urmatorii 6 ani. Potrivit celor mai recente sondaje, Vladimir Putin va caștiga detașat din primul tur. Singura problema ar putea fi prezența scazuta la vot.

- Strainii au investit cu 77 de milioane de euro mai puțin in Romania, in luna ianuarie a lui 2018, fața de aceeași perioada a anului trecut, potrivit informațiilor provenite de la banca centrala. „Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 310 milioane euro (comparativ cu 387 milioane…

- Prietenii Israelei nu mai reusisera sa ia legatura fosta balerina de cateva zile, iar autoritațile au gasit-o moarta in casa, singura, scrie spynews.ro. Citeste si Probleme cu repatrierea trupului neinsufletit al Israelei Vodovoz. Fosta balerina trebuia sa fie deja in Israel Israela…

- Ford chama inapoi in fabrica 1.4 milioane de mașini in America de Nord. Sub presiunea autoritaților americane, Ford cheama inapoi in frabrica aproape 1.4 milioane de mașini de talie medie in American de Nord din cauza faptului ca volanele unor modele pot cadea in timpul mersului, iar șoferii ar putea…

- Producatorul Eurocomfil Invest din Targu Lapus, un business infiintat in 2011, a ajuns de la zero la zece milioane de euro in sase ani. Producatorul de mobilier tapitat Euro­comfil Invest, din Targu Lapus, judetul Mara­mu­res, parte a grupului Taparo, vrea sa investeasca anul acesta 300.000…

- Celebra femeie de afaceri Israela Vodovoz a murit vineri (9 martie), la varsta de 70 de ani. Ea a ajuns in atenția presei din Romania in 2008, dupa ce s-a casatorit cu Liviu Arteni, un barbat mult mai tanar decat ea. In primii ani de casnicie, parea ca lucrurile merg ca pe roate intre cei […] The post…

- Intr-un comunicat al Institutului National de Statistica, remis, joi, se arata ca femeile reprezentau 51,1% din totalul populatiei rezidente in Romania la 1 ianuarie 2017, numarul lor fiind putin peste 10 milioane. Din cele 19,644 milioane de persoane care la 1 ianuarie 2017 aveau resedinta obisnuita…

- Israela Vodovoz a fost gasita moarta, pe 9 martie, in locuința ei. Descoperirea a fost facuta de avocata ei, alarmata de fapștul ca nu a mai putut sa ia legatura cu ea de aproape o saptamana. Oana Turcu avea o relație aparte cu Israela, care ii solicita, constant, trucuri de frumusețe. Vedeta nu crede…

- NEWS ALERT Cați bani cer ONG-urile din bugetul Clujului pentru CULTURA, in anul CENTENARULUI. SUME + CLASAMENT Un numar de 297 de ONG-uri au depus cereri pentru finanțari nerambursabile de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru proiecte si actiuni culturale in 2018. Suma solicitata se…

- Pet Star, compania care detine fabrica de preforme PET din Slobozia, a incheiat anul trecut cu afaceri in crestere cu 23%, pana la o cifra de afaceri de 130 de milioane de lei si castiguri brute (EBITDA) in valoare de 16,5 milioane de lei. Rezultatele financiare in crestere au fost generate…

- Primaria Sebes a pierdut prima etapa a procesului prin care a contestat raportul Curtii de Conturi care arata, printre altele, diminuarea in mod nejustificat a disponibilitatilor banesti ale administratiei locale cu suma de aproape 1,5 milioane de lei.

- Dinamo a pierdut cu Astra, 0-2, iar echipa alb-roșie a ratat prezenta in play-off-ul Ligii 1. (Detalii aici) In ultimele minute din meci, fanii lui Dinamo l-au injurat pe patronul Ionuț Negoița și i-au cerut demisia antrenorului Vasile Miriuța. Mai mult, aproximativ 10 fani ai lui Dinamo au venit la…

- Olandezii de la Takeaway.com au achizitionat Bgmenu, startup-ul ce opereaza pe piata de comenzi de mancare online si catering din Bulgaria si Romania, unde detin brandul Oliviera. 0 0 0 0 0 0

- Abaterile financiar-contabile, prejudiciile și veniturile suplimentare constatate in urma controalelor Curții de Conturi la instituțiile din Olt controlate in 2017 insumeaza peste 30 milioane lei. Din nou lucrari neefectuate dar decontate, servicii neprestate, dar platite, utilaje la prețuri supraevaluate,…

- Prejudicii de 56 de miloane de lei au gasit inspectorii Curtii de Conturi la Primaria Cluj-Napoca conform Raportului privind Finantele Publice Locale pe anul 2016 publicat astazi. Continua conflictul dintre Curte si municipalitate privind finantarea, considerata nelegala, a ONG-urilor. Au fost nominalizate…

- Autorul masacrului din Florida, unde au fost ucisi 17 elevi si profesori, detinea legal cel putin sapte arme. Nikolas Cruz detinea o varietate de arme de foc, precum si pusti de asalt. Un oficial din Politie a declarat, sub protectia anonimatului, ca atacatorul a cumparat in cadru legal cel…

- Transelectrica, operatorul de transport al energiei electrice ale carei servicii se regasesc pe factura fiecarui abonat, a facut plati ilegale de ordinul zecilor de milioane de lei catre Teletrans si Smart, platind uneori tarife de manopera de 3-6 ori mai mari decat cele prevazute in contract, scrie…

- Actiunile de control au identificat cazuri de nerespectare a reglementarilor legale, constatandu-se abateri care au condus fie la nestabilirea, neurmarirea si neincasarea unor venituri bugetare, fie la producerea unor prejudicii ori la denaturarea unor date si informatii din situatiile financiare.…

- Ministerul Turismului a efectuat in 2016 plati nelegale pentru cheltuieli privind servicii de promovare a brandului turistic national si pentru lucrari de investitii neexecutate, nu a urmarit respectarea clauzelor contractuale, nu a perceput majorari de intarziere si daune-interese si a utilizat ineficient…

- Actiunile de audit financiar si de conformitate efectuate anul trecut de catre Curtea de Conturi au identificat 21.427 de abateri, care au generat venituri suplimentare de 978,1 milioane lei, prejudicii de 687,6 milioane lei sau erori financiar-contabile de 43,225 miliarde de lei, potrivit Raportului…

- "Pentru bugetul pe anul 2016, ANAF a fundamentat necesarul de credite destinate cheltuielilor de capital la un nivel initial de 118,94 milioane lei, dar prin rectificare bugetara a fost retrasa suma de 83,967 milioane de lei, creditele bugetare definitive destinate investitiilor, in suma de 34,979…

- Hidroelectrica a reluat licitatia publica internationala pentru proiectul de Retehnologizare al Amenajarii Hidroenergetice Vidraru, ofertele urmand sa fie depuse la data de 5 mai 2018. In urma lucrarilor durata de viata a hidrocentralei va fi prelungita cu cel putin 30 de ani.

- Digi, compania tele­com care a debutat in arena de tran­zactionare de la Bucuresti in mai 2017, ca urmare a unui IPO in valoare de 944 mil. lei, a raportat in 2017 venituri de 916,5 milioane euro, in crestere cu 8,75% fata de aceeasi perioada a anului trecut, in vreme ce profitul companiei telecom…

- Un tanar de 27 de ani din Gorj va controla una dintre cele mai importate afaceri din judet. Este vorba de Alexandru Razvan Versin, a carui firma ar putea prelua reteaua de magazine Succes. Informatia apare in planul de reorganizare al fir...

- CHISINAU, 3 feb — Sputnik. O grupare criminala a obtinut câstiguri de zeci de milioane de lei din legalizarea banilor proveniti din comercializarea productiei agricole necontabilizate si evaziune fiscala. Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate si Cauze Speciale…

- Lantul de farmacii Tei si magazinele Bebe Tei, controlate de antreprenoarea Roxana Maftei, au finalizat anul trecut cu afaceri totale de 465 de milioane de lei (peste 100 de milioane de euro), potrivit oficialilor companiei si calculelor ZF. „Farmacia Tei a finalizat anul trecut cu…

- Decizia nu va fi definitiva, putand fi atacata cu apel. Procesul a inceput in septembrie 2016, iar pana acum au fost mai multe termene si amanari. Dupa ce a castigat definitiv brandul Steaua, Ministerul Apararii Nationale a solicitat in mod oficial sa fie evaluata marca. In februarie 2016 a venit…

- Vanzarea unuia dintre cele mai mari centre logistice din zona Timisoarei va fi parte a unei tranzactii apreciata in piata la 9 milioane de euro. Parcul Logistic Olympian va fi cedat de cei de la Helios Phoenix catre fondul de investitii Secure Property Development & Investment.

- Magnatul Kirill Shamalov ar fi ramas fara aproape jumatate din avere drept pedeapsa pentru despartirea de fiica cea mica a lui Putin, Katerina Tikhonova, dupa ce s-a vehiculat ca ar avea legaturi cu o vedeta a lumii mondene, Zhanna Volkova, relateaza vineri The Sun in pagina sa electronica.…

- Programul de stimulare a cumpararii de autoturisme noi – Prima masina, va beneficia de un plafon de garantare din partea statului, in valoare de 10 milioane lei, suma ramasa neutilizata anul trecut. Potrivit Guvernului, gradul de utilizare a acestui plafon a fost mic, in ultimii trei ani. “Ținand cont…

- Astra Giurgiu a fost invinsa, joi, in Cipru, cu scorul de 1-0, de echipa rusa de prima liga Ural Ekaterinburg, locul noua in campionat, in ultimul meci de pregatire al iernii pentru formatia pregatita de Edward Iordanescu. Dupa 2-0 cu Karmiotissa, 5-0 cu AEK Zakakiou, meci intrerupt la pauza…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a discutat marti la telefon cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, despre operatiunea militara turca in regiunea Afrin din Siria, informeaza Reuters, din surse din cadrul presedintiei de la Ankara. Potrivit acestora, Erdogan a dat asigurari ca s-au luat…

- ANAF vinde mașini cu prețuri incepand de la 100 de euro. Vanzarea se face prin intermediul site-ului oficial. Licitația incepe de la prețul stabilit de ANAF, iar printre mașini se numara marci precum Ford, Opel, Volkswagen, Daewoo sau Dacia. Suma de pornire variaza in funcție de marca, model, an de…

- Incident grav in zona Izvorul Negru din Moisei. Un autoturism de lux a fost gasit de proprietar pur si simplu distrus. Conform informatiilor noastre se pare ca autoturismul Audi a fost distrus cu TOPORUL de persoane necunoscute. Masina ar apartine unui borsean, Vasile T. Politia a deschis o ancheta…

- Viceprimarul orasului Ghimbav, Ionel Fliundra, a declarat, in conferinta de presa a filialei PNL Brasov, ca bugetul localitatii pentru acest an este mai mic cu 10 milioane de lei fata de 2017, din cauza noilor schimbari legislative in domeniu, fapt care va duce la investitii mai putine decat s-ar fi…

- Divizia de echipamente medicale a gigantului american General Electric (GE) a castigat un contract de 15,8 milioane de euro pentru dotarea cu 24 de echipamente de imagistica prin rezonanta magnetica (RMN), arata datele transmise la solicitarea ZF de ministerul Sanatatii. Acesta este cel…

- Așa cum anunțase dupa transferul lui Coutinho, Barcelona l-a achiziționat și pe Yerry Mina, fundașul central columbian in varsta de 23 de ani. Clubul catalan va plati 11,8 milioane de euro pentru jucatorul lui Palmeiras, care a semnat un contract de 5 sezoane și jumatate pe Camp Nou, pana in iunie 2023.…

- Tehnicianul Jon Gruden a fost numit antrenor la echipa de fotbal american Oakland Raiders pentru suma record de 100 de milioane de dolari, a anuntat presa din SUA.Contractul lui Gruden este valabil zece ani. Gruden, in varsta de 54 de ani, nu a mai antrenat echipe din NFL din 2008, fiind consultant…

- Unul dintre barbatii retinuti, pentru ca au ucis un tanar si au ranit altul dupa ce au deschis focul intr-un bloc din sectorul Botanica, facea parte dintr-o grupare criminala internationala.

- Primaria sectorului 4 are un buget anual de aproape 700 de milioane de lei. Anul trecut, primarul l-a considerat insuficient ca sa sustina si paza scolilor, asa ca a renuntat la contract. In Ajun de Craciun, insa, consilierii locali au majorat lefurile angajatilor, pe motiv ca de la 1 ianuarie creste…

- Yiota Kouzoukas are 29 de ani si este de profesie fashion designer. Tanara a atras atentia presei dupa ce si-a documentat "sarcina aproape invizibila". Datorita modului in care arata in luna a noua de sarcina, Yiota a starnit numeroase reactii in mediul online.

- Noi, Societatea Civila Profesionala de Executori Judecatoresti Morari si Asociatii cu sediul/domiciliul in loc. Baia Mare, str. George Cosbuc, nr. 25A, ap. 10, jud. Maramures, prin executor judecatoresc asociat Iosif-Nicolae POPAN, in temeiul art. 838(1) Cod. Pr. Civila, se publica spre cunostinta generala…

- Tupeu incredibil al unui doctor care a incasat 7400 de euro pe luna chiar daca nu a lucrat nici macar o zi. Medicul a carui identitate nu a fost dezvaluita a incasat "o avere" fara sa vina la serviciu si sa isi faca meseria nici macar o zi. Numai in perioada 2012-2016, cand s-a aflat ceea ce facea…

- Se pare ca, problemele se tin lant in ceea ce priveste sistemul centralizat de incalzire si aduce mari pagube la bugetul local in vederea acoperirii pierderilor de agent termic. Dupa cum se stie, de cativa ani, furnizarea agentului termic este un serviciu necorespunzator, dar scump. Primaria insa…

- Compania Barum Technik a avut anul trecut afaceri de 21,3 mil. lei, in usoara scadere fata de 2015 si profit de 3 mil. lei, tot in scadere. Companiile voestalpine Rotec GmbH si Barum Technik au cooperat deja in ultimii opt ani pentru finisarea anumitor elemente ale centurii de siguranta. In aceasta…