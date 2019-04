Incredibil! Cati bani a castigat Ariana Grande pentru doua concerte la Coachella!

Stiri pe aceeasi tema

- Ariana Grande a vorbit despre sanatatea mentala și a dezvaluit ca sufera in continuare de stres post-traumatic (PTSD) in urma atacului de la Manchester. Artista a postat pe paginile ei de socializare mai multe imagini cu radiogradii ale creierului ei, care au aratat un nivel foarte mare al stresului…

- Ariana Grande se va numara printre capetele de afis ale editiei din acest an a festivalului de muzica Coachella, care incepe vineri in desertul californian, informeaza Press Association. Pop starul american va inchide primul weekend de festival, cu un recital programat pentru duminica…

- Incredibil, dar… posibil! Echipa de minivolei a CSȘ Lugoj, pregatita de prof. Dorin Horvath, a caștigat toate cele trei jocuri disputate la turneul semifinal 1 de la Brașov, dar a ratat calificarea directa la turneul final al Campionatului Național de minivolei. Micile voleibaliste din…

- „Noul turneu internațional al Arianei este un act plin de emoție, look-uri impecabile și hit-uri de netagaduit.” – Rolling Stone. Definiția succesului poate fi tradusa prin crearea unui look și a unei identitați artistice solide, calitați de care superstarul Ariana Grande nu duce lipsa. Dupa ce și-a…

- The Beatles a ocupat, in urma cu 55 de ani primele trei locuri din topul american al single-urilor cu „Can"t Buy Me Love", „Twist and Shout" si „Do You Want to Know a Secret?". Albumul „Thank U, Next" este al doilea lansat de Grande in ultimul an. Cele trei piese fac parte de pe acest al cincilea material…

- Cantareața americana Ariana Grande a ajuns ținta ironiilor dupa ce și-a tatuat pe mana un mesaj greșit. Ariana Grande și-a facut un tatuaj cu caractere japoneze pe una dintre maini. Artista, in varsta de 25 de ani, a intenționat sa-ți tatiuate in palma traducerea in limba japoneza a celei mai recente…

- Ariana Grande, care aparea pe panourile ce promovau gala premiilor Grammy in Los Angeles, nu doar ca nu va mai canta pe 10 februarie, dar nici nu va fi prezenta la ceremonie, desi este nominalizata la doua categorii. Decizia a fost luata in urma unor neintelegeri cu producatorii evenimentului, potrivit…

- Adio, speranța! Fanii cuplului Ariana Grande și Pete Davidson trebuie sa se impace cu ideea ca cei doi par sa fi depașit desparțirea lor extem de mediatizata. Sau cel puțin asta putem spune despre Davidson.