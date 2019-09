Stiri pe aceeasi tema

- HC Zalau a furnizat duminica surpriza campionatului, reușind sa invinga cu 25-24 pe CSM București, multinaționala de vedete. Ce spune Gheorghe Tadici (67 de ani), omul din spatele succesului? Nimeni nu credea ca așa ceva e posibil. O echipa pe care lumea o vede mai degraba batandu-se la retrogradare,…

- Romania a ramas cu o singura echipa in cupele europene, in acest sezon. CFR Cluj a fost eliminata de Slavia Praga din play-off-ul UEFA Champions League, iar ieri și-a aflat adversarele din grupele Europa League. FCSB a pierdut la Guimaraes, 0-1, și e OUT din Europa. https://www.digisport.ro/fotbal/europa-league/unde-a-ajuns-romania-in-topul-coeficientilor-uefa-dupa-o-saptamana-neagra-e-incredibil-cine-e-imediat-sub-noi-la-general-716009

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a declarat duminica, la Romania TV, dupa ce USR-PLUS au anunțat ca vor avea un candidat propriu la prezidențiale in persoana liderului USR Dan Barna, ca președintele Klaus Iohannis va caștiga primul tur al alegerilor prezidențiale cu peste 35%.Intrebat cu…

- Colin Farrell, celebrul actor irlandez, a petrecut cateva zile in capitala Romaniei, iar jurnaliștii britanici au ajuns la concluzia ca vizita in București l-a impins pe star sa iși schimbe look-ul.

- Colin Farrel, celebrul actor irlandez, a petrecut cateva zile in capitala Romaniei, iar jurnaliștii britanici au ajuns la concluzia ca vizita in București l-a impins pe star sa iși schimbe look-ul.

- FRANȚA U21 - ROMANIA U21 // Razvan Marin (23 de ani) nu a putut juca pentru Romania U21 la Europeanul de tineret deoarece Ajax, noul sau club, nu i-a permis sa participe la turneul final. Asta nu l-a impiedicat pe talentatul mijlocaș sa mearga in Italia, acolo unde a imbinat utilul cu placutul. ...

- Romania a participat, in toata istoria ei, la 49 turnee finale, și la doar doua s-a intamplat sa dea cate 4 goluri in doua meciuri diferite: in 1962, cand a și cucerit Euro U18, și cu doi ani inainte, cand a ajuns intr-o finala pierduta cu Ungaria! Echipa GSP, formata din Razvan Luțac (reporter), Vlad…