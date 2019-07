INCREDIBIL Cât au reținut britanicii din premiul Simonei Halep. Suma este fabuloasă Simona Halep a caștigat turneul de la Wimbledon și, alaturi de trofeu, a primit și un CEC important, de 2.6 milioane de euro. Totuși, romanca de 27 de ani se va intoarce acasa cu o suma mult mai mica, anunța digisport.ro. Impozitul pentru sumele mai mari de 150.000 de lire sterline este de 45%. Astfel, Simona va primi un total de 1.43 de milioane de euro, din cele 2.6 milioane de euro. Romanca se apropie vertiginos de 30 de milioane de euro adunati numai din tenis in cariera. Avea 26,7 milioane de euro (30,1 milioane de dolari) inainte de Wimbledon, iar premiul pentru trofeul de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

