- Preoții au caștigat cel puțin 2.000 de euro de Boboteaza și, in funcție de parohiile pe care le pastoresc, unii dintre ei au obținut chiar și 6.000 de euro. Banii i-au primit in aproape trei zile de la creștinii carora le-au sfințit casele in primele zile din noul an. Pentru preoții ortodocși din toata…

- Scene șocante inregistrate de Boboteaza in județul Dambovița! Doi proprietari de cai și-au snopit in bataie animalele și le-au pus sa traga bușteni uriași. Oamenii și-au pedepsit astfel caii pentru ca nu au caștigat niciun premiu la un concurs.

- Autoritatile locale au impus restrictii de circulatie pe tronsonul cuprins intre strada Navelor si strada Alexandru Cernat din Galati, precum si pe portiunea din strada Prelungirea Traian, dintre intersectiile acesteia cu bulevardul Marii Uniri si cu strada Rosiori, pentru buna desfasurare a ceremoniei…

- "Sarbatoarea Botezului Domnului este, asa cum ne spune Sfantul Simeon Tesaloniceanu, o innoire, o reactualizare a Botezului Domnului, dar si o innoire a botezului nostru. Majoritatea ne-am botezat cand eram copiii. Acum ne aducem aminte de Botezul Domnului si de faptul ca noi ne-am botezat in numele…

- Autoritațile au definitivat programul manifestarilor ce se vor desfașura la Giurgiu duminica, 6 ianuarie, de Boboteaza, dupa cum urmeaza: Locul și orele desfașurarii activitaților: – Catedrala ”Adormirea Maicii Domnului” – Canalul Cama 09:00-12:00 – Sfanta Liturghie – Catedrala ”Adormirea Maicii Domnului”;…

- Slujba numita „Sfintirea cea mare a apei” se savarseste de doua ori pe an: mai intai, in ajunul Bobotezei, iar mai apoi, pe 6 ianuarie, in ziua de Boboteaza. Sfințirea cea mare a apei, savarșita de preoți in ziua in care Mantuitorul Iisus Hristos a sfințit firea apelor, botezandu-Se in raul Iordan,…

- BINECUVANTARE… Ceea ce se stia de ceva timp si, oarecum, se facea mai in taina la Vaslui, adica sfintirea unei masini noi, nefiind o practica permisa de Biserica Ortodoxa Romana, a devenit acum o activitate perfect legala. „Sfestania pentru binecuvantarea unui vehicul”, se numeste noua slujba introdusa,…

- Pilotul Lewis Hamilton a declarat, duminica seara, dupa ce a castigat din nou titlul mondial la Formula 1, ca pentru el este ireal, un sentiment extraordinar, relateaza skysports.com, potrivit News.ro.“Este un sentiment ciudat acum. Nu s-a castigat acum, s-a castigat prin multa munca grea…