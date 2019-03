Fosta masina a lui Nicolae Ceausescu, un Khodro Paykan, a fost vanduta in 2014 la o licitatie cu 37.000 de Euro plus taxe, deci peste 40.000 de euro. Acest Khodro Paykan este o masina realizata in Iran la finele anilor '60 cu licenta Hillman, un producator din Anglia. Masina a fost primita in dar de Nicolae Ceausescu in 1974. Dupa Revolutie a ramas in posesia Statului si in 1994 a fost scoasa la vanzare. Abia prin 1996 s-a vandut si a schimbat mai multe maini private, vreme in care a si facut acest numar de kilometri, scrie 4tuning.ro. Iar in 2014, prin intermediul casei Artmark, a fost vanduta…