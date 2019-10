INCREDIBIL Bărbatul UCIS în Piața Constituției a fost plătit cu 100 de euro ca să se bată cu interlopii Apar informații incredibile privind bataia incheiata cu o crima in Piața Constituției. Oamenii legii au facut 21 de descinderi dupa ce doua gaști de interlopi s-au batut in centrul capitalei, in vecinatatea unor instituții de forța, precum SRI. Se pare ca barbatul care a fost omorat in bataie a fost racolat dintr-un bar din Giurgiu. Omul primise suma de 100 de euro ca sa ii asigure spatele unui proxenet din Giurgiu, care avea niște conturi de reglat in București. Citește și: Mama Alexandrei Maceșanu ARUNCA in aer cazul Caracal: familia NU are acces la raportul INML care a constat moartea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Horia Georgescu, fostul șef al ANI, a anunțat, marți, pe pagina sa de Facebook, ca a fost achitat definitiv de ICCJ in dosarul privind retrocedarile.Citește și: Mama Alexandrei Maceșanu ARUNCA in aer cazul Caracal: familia NU are acces la raportul INML care a constat moartea fiicei lor .…

- Apropiații fetelor traficate de interlopii din Caracal in dosarul de prostituție și proxenetism din 2012 rup tacerea! Ei spun ca polițiștii știau de mult timp de ”caracatița” care stapanea orașul! Oamenii povestesc cum au fost racolate fetele și cum au ajuns apoi sa-și ademeneasca in rețea propriile…

- Asociația Bistrița Civica ii cheama pe bistrițeni, sambata 10 august, in Piața Petru Rareș pentru a marca un an de la protestele reprimate violent de jandarmi in București. Membrii asociației bistrițene spun ca nu mai sunt dispuși sa accepte nepotismul și cer depolitizarea instituțiilor publice. Chemarea…

- Evenimentul are loc in memoria copiilor care dispar anual. Reprezentanti ai PNL Bucuresti, alaturi de alti cetateni impresionati de cazul din Caracal, s-au adunat in fata sediului MAI si au depus 400 de perechi de incaltaminte pentru fiecare copil care dispare anual fara urme, transmite Mediafax.

- Reprezentanti ai PNL Bucuresti, alaturi de alti cetateni impresionati de cazul din Caracal s-au adunat in fata sediului MAI, unde depun 400 de perechi de incaltaminte pentru fiecare copil care dispare anual fara urme. „ Conform cifrelor oficiale, in Romania, anul trecut au fost dati disparuti 4000 de…

- Un protest inițiat de colegii Alexandrei Maceșanu, adolescenta de 15 ani pe care Gheorghe Dinca a recunoscut ca a ucis-o, va avea loc miercuri dupa-amiaza in Caracal. Manifestanții se vor aduna in fața Primariei, de unde vor porni in marș spre sediul Poliției și apoi spre casa lui Gheorghe Dinca, barbatul…

- Localnicii din Dobrosloveni, comuna cu o populație de 3.000 oameni, din care era și Alexandra Maceșanu , sunt in șoc. Oamenii declara ca le este frica sa-și mai lase copiii afara din casa, chiar și ziua in amiaza mare. Așa ca primarul a apelat la o soluție de criza, pentru ca in zona „teama pluteste…