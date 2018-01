Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta, nu vom mai putea vorbi despre gerul Bobotezei! Maine, cand ar trebui sa crape pietrele si sa apara flori de gheata pe ferestre, temperaturile vor ajunge chiar si la 14 grade Celsius!...

- "Anul acesta este ceva mai cald de Boboteaza. In noaptea de 5 spre 6 ianuarie, vom avea chiar si temperaturi pozitive, doar in estul Transilvaniei vor fi -5 grade C, ceea ce este mult spre deosebire de alti ani. Noaptea urmatoare temperaturile minime vor fi un pic mai scazute, intre -2 si -7 grade,…

- Vreme de primavara la inceputul lui ianuarie. In primul weekend din acest an, temperaturile maxime din Alba vor urca pana la valori de 11 – 12 grade Celsius. Sambata și duminica se incalzeste simtitor si vom avea parte de vreme frumoasa in majoritatea localitaților din județ. La munte, temperaturile…

- Vremea continua sa ne surprinda cu vesti bune. Craciunul a trecut si, desi cu totii asteptam sa ne bucuram de o ninsoare ca-n povesti, nu numai ca ea nu a venit, dar temperaturile din termometre au fost mult mai ridicate decat norma calendaristica. Iar, daca pana acum Romania a fost invaluita de un…

- Traditionalul ger al Bobotezei va fi inlocuit anul acesta de temperaturi chiar si de 16 grade Celsius. Cel putin asa sustin meteorologii, care anunta pentru acest sfarsit o vreme extrem de calda. Lucrurile se vor schimba abia de saptamana viitoare. „De Boboteaza va fi o vreme extrem de calda, vor fi…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunta ca, in acest sfarsit de saptamana, vremea va fi extrem de calda pentru aceasta perioada a anului, iar sambata, in ziua de Boboteaza, se vor inregistra temperaturi de pana la 16 grade, urmand ca, de marti, sa se mai raceasca. „De Boboteaza…

- Vremea este neobișnuit de calda pentru aceasta perioada a anului, iar in continuare se va menține peste media normala. Meteorologul ANM, Meda Andre, a explicat ca am putea avea chiar recorduri de caldura pentru Boboteaza, in anumite zone ale țarii. Citește și: Președintele executiv al PSD:…

- Cele doua cruci mari din gheata care vor fi folosite la ceremonialul religios de Boboteaza sunt gata si stau la rece, la -18 grade Celsius, in depozitul frigorific al unei societati comerciale, care le face de sase ani. Fiecare cruce din gheata are 1,20 metri inaltime, 80 de centimetri latime…

- Doua cruci de gheata pentru Slujba de Boboteaza , care va avea loc pe 6 ianuarie pe faleza Dunarii din Galati, sunt pregatite, din cauza temperaturilor crescute de afara, in doua matrite speciale in camera frigorifica a unei firme. In acest fel, se continua o traditie veche cand crucile erau realizate…

- Temperaturile inregistrate in unele zone din sudul Californiei au doborat, vineri, recordul de caldura pentru aceasta perioada, conform unui anunt al Serviciului american de meteorologie (NWS) din Los Angeles, citat sambata de DPA. ''Cu o temperatura maxima de 85 grade (Fahrenheit)…

- Revelionul cu zapada este o amintire tot mai indepartata. Iarna sfarșitului de an seamana mai degraba cu o primavara timpurie. Temperaturile sunt mai mari chiar și cu 10 grade Celsius fața de cele normale pentru ultimele zile de decembrie.

- Meteorologii prognozeaza pentru prima zi a noului an temperaturi generoase, cu maxime de pina la +9 grade Celsius. Chiar daca sint peste norma pentru aceasta perioada, nu sint cele mai inainte temperaturi inregistrate pe teritoriul țarii la inceput de an. Pe 1 ianuarie 1971 s-au inregistrat temperaturi…

- Meteorologii prognozeaza o continua crestere a temperaturilor, cu oscilatii destul de mari fata de temperaturile medii normale pentru aceasta perioada. Daca serile si noptile vor fi mai reci, temperaturile diurne pot urca si pana la 15 grade Celsius in unele zone. MIERCURI. Regimul termic, apropiat…

- Meteorologii de la ANM anunța ca zilele urmatoare temperaturile vor continua sa creasca, la Cluj, maximele termice ajungând pâna la 8 grade.Luni, temperaturile vor fi cuprinse între 6 grade Celsius și 2 grade Celsius. De asemenea, cerul va fi parțial înnorat.Marți,…

- Lunile ianuarie si februarie vor fi caracterizate de o vreme cu temperaturi si precipitatii apropiate de normalul perioadei, in timp ce in prima luna de primavara, temperaturile vor fi mai ridicate in sud-estul tarii si mai coborate in regiunile centrale si nord-estice, dar ploile vor fi excedentare…

- Vremea se va incalzi treptat in urmatoarele zile, astfel ca luni, in ziua de Craciun, temperatura maxima va ajunge pana la 12 grade Celsius in vestul Romaniei si 15 grade in sud, iar in cea mai mare parte a tarii va fi insorit. De duminica, Ajunul Craciunului, temperaturile vor incepe sa creasca usor,…

- Meteorologii au anuntat ca de vineri, vremea va intra intr-un proces de incalzire. Temperaturile maxime vor avea valori cuprinse intre minus 2 grade in estul Transilvaniei si 8 grade Celsius in zonele de deal din sud si din est. In ...

- Contrar anunțurilor meteorologilor din urma cu o saptamana, vremea de Craciun va fi neobișnuit de calda, cu temperaturi care se vor ridica și la 15 grade. De vineri, vremea va intra intr-un proces de incalzire. Temperaturile maxime vor avea valori cuprinse intre minus 2 grade in estul…

- Contrar anunțurilor meteorologilor din urma cu o saptamana, vremea de Craciun va fi neobișnuit de calda, cu temperaturi care se vor ridica și la 15 grade. De vineri, vremea va intra intr-un proces de incalzire. Temperaturile maxime vor avea valori cuprinse intre minus 2 grade in estul Transilvaniei…

- Cea mai mare parte a tarii va fi ferita de ninsori si viscol in zilele urmatoare. Aceste fenomene vor aparea in special pe la munte in a doua jumatate a saptamanii. In rest, va continua sa fie frig. In cursul noptii de marți, norii vor fi prezenti in special in jumatatea de est a tarii. Va…

- Meteorologii de la ANM anunța ca temperaturile continua sa scada, la Cluj, în zilele urmatoare, minimele termice depașind -5 grade.Luni, temperaturile vor fi cuprinse între 2 grade Celsius și -3 grade Celsius. Cerul va fi parțial noros.Marți, vremea se racește, fiind…

- Cele cateva zile cu temperaturi primavaratice vor intra de acum in amintire, ceea ce nu ar trebui sa fie o surpriza pentru nimeni, decembrie fiind, totuși, o luna de iarna. Astazi, pana la ora 14, se mai afla in vigoare o avertizare din partea meteorologilor, care au anunțat precipitații mixte in toata…

- Temperaturile încep sa scada în acest sfârșit de saptamâna la Cluj, iar meteorologii anunța și vreme ploioasa.Vineri, temperaturile vor fi cuprinse între 9 grade Celsius și 2 grade Celsius. De asemenea, cerul va fi predominant noros și se anunța ploi…

- Iarna isi intra pe deplin in drepturi. De sambata, vremea se schimba radical, in cea mai mare parte din tara inregistrandu-se temperaturi negative. In vestul tarii mai intai va ploua, apoi va ninge. Regimul termic din acest weekend va fi, in prima sa parte, caracterizat de valori de temperatura mai…

- Vești bune de la meteorologi. Temperaturile maxime de miercuri ajung la 9 grade Celsius, iar vremea continua sa se incalzeasca, astfel ca vineri termometrul va arata 12 grade.La munte, insa, va fi ger, temperatura ajungand la minus 7 grade. Miercuri Innorarile vor fi mai persistente…

- La inceputul saptamanii viitoare se anunța o vreme rece, ninsori și ploi in majoritatea zonelor din județul Alba. Temperaturile cresc ușor spre sfarșitul saptamanii, cand vom avea maxime de 9 – 10 grade Celsius. La munte, temperaturile minime vor atinge -9 grade Celsius, luni și marți, la Oașa. Va prezentam…

- Oamenii care traiesc in regiuni in care temperatura medie este de 22 de grade Celsius sunt cei mai fericiți și cei mai sociabili din lume, conform unui studiu global publicat marți, citat de Xinhua, transmite Agerpres.

- Oameni de știința de la Universitatea Melbourne din Australia și de la Universitatea Pekin (Beijing) din China au evaluat peste 1,6 milioane de persoane de pe teritoriul Statelor Unite și din China pentru a testa relația dintre temperatura ambianta și personalitate."Temperatura este un…

- FRIG…Conform Agentiei Nationale de Meteorologie, temperaturile in judetul Vaslui vor scadea drastic in urmatoarea saptamana. Astfel, in urmatoarele zile temperaturile inregistrate vor fi intre -5 si 6 grade Celsius. Astazi cerul va fi relativ innorat, cu sanse mari de precipitatii si temperaturi intre…

- Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie sunt sanse ca, de Craciun și Revelion, sa avem zapada. In decembrie, temperaturile medii ale aerului vor fi cuprinse in limite apropiate de mediile multianuale, stabilite prin masuratori de specialitate, la -0,8 grade Celsius, in majoritatea regiunilor,…

- Meteorologii anunta ca zilele urmatoarele vor fi dominate de ninsori, vantul urmand sa bata slab pana la moderat, in timp ce temperaturile vor ajunge pana la minime de -5 grade Celsius.Joi, vremea se va incalzi ușor, in majoritatea regiunilor. Astfel, temperaturile maxime se vor incadra intre…

- Romanii care și-au facut deja planuri pentru vacanța de iarna vor sa știe cum va fi vremea de Craciun și de Revelion. Meteorologii spun ca vom avea parte de temperaturi normale in decembrie, insa odata cu noul an se instaleaza frigul și vin ninsorile. Cele mai scazute temperaturi medii se vor inregistra…

- Prognoza meteo pe o saptamana. Vremea se raceste in toata tara Vremea incepe, de marti, sa se raceasca, temperaturile continuand sa scada si in cursul zilei de miercuri, in toata tara, iar termometrele nu vor indica mai multe de 14 grade Celsius. „Temperaturile scad, de azi (marti - n.red.),…

- Temperaturile continuî sa creasca la Cluj, iar în prima parte a saptamânii maximele termice vor trece de 13 grade.Luni, temperaturile vor fi cuprinse între 12 grade Celsius și 2 grade Celsius. Cerul va fi predominant senin.Marți, valorile termice vor fi…

- Deși înca suntem în plina toamna, iarna se apropie cu repeziciune, aducând cu ea sarbatorile, dar și frigul sau zapada. Președintele Societații Meteorologice din România, Ion Sandu, spune ca iarna aceasta va fi asemanatoare cu cea din 2012. DECEMBRIE: Luna…

- Temperaturile din Romania o iau razna. Dupa ce vremea s-a racit considerabil in ultima perioada, vom avea parte și de o creștere neașteptata a mercurului din termometre, conform stirileprotv.ro.

- Pentru saptamâna aceasta meteorologii anunța temperaturi relativ joase, în deosebi pe timp de noapte când, pe alocuri, termometrele vor coborî și pâna la -3 grade. Ziua maximele temperaturii aerului nu vor depași +14 grade la amiaza. Azi, se va încalzi…

- Clujenii au parte de temperaturi tot mai scazute, în acest sfârșit de saptamâna, anunța ANM, fiind anunțate și precipitații.Joi, temperaturile vor fi cuprinse între 13 grade Celsius și 6 grade Celsius. De asemenea, cerul va fi mai mult noros.Vineri, vremea…

- Ploi, vijelii si ninsori viscolite la munte au afectat Romania in ultimele ore. Vremea va ramane mai rece decat in mod normal in aceasta perioada miercuri, dar vom scapa de ploi in unele regiuni. Joi și vineri, insa, temperaturile cresc din nou pana la 20, respectiv 23 de grade Celsius, dar situatia…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța scaderi de temperatura și precipitații ce vor acoperi arii extinse pentru finalul lunii octombrie și inceputul lunii noiembrie. Vremea se va raci semnificativ incepand cu jumatatea saptamanii in curs, anunța Administrația Naționala de Meteorologie care…

- Prognoza meteo pentru perioada 23 octombrie – 5 noiembrie. Vremea se va raci in urmatoarele zile, cu maxime ce nu vor trece de 13 – 14 grade Celsius, la nivel național, iar in perioada 27-30 octombrie ploile vor acoperi arii extinse, insa doar local vor fi importante cantitativ, conform prognozei meteo…

- Mteorologii de la ANM anunța un început de saptamâna ploios la Cluj, cu o scadere drastica a temperaturilor, maximele termice ajungând la valorile normale pentru aceasta perioada.Luni, temperaturile vor fi cuprinse între 13 grade Celsius și 8 grade Celsius.…

- Prognoza meteo pe trei luni: Ploi abundente in noiembrie, ger napraznic in ianuarie, cu minime de minus 30 grade. VEZI cand vin ninsorile Administratia Nationala de Meteorologie a facut publica prognoza pentru urmatoarele trei luni. In noiembrie va fi o vreme calda, cu ploi abundente, in decembrie vom…

- Temperaturile ar putea scadea sub minus 30 de grade Celsius in timpul nopții, in luna ianuarie, a anunțat Florinela Georgescu, directorul executiv al Administrației Naționale de Meteorologie, intr-o videoconferința organizata de Ministerul de Interne. ”In ianuarie, luna in care nopțile sunt…

- Meteorologii de la ANM anunța ca în urmatoarele zile, la Cluj, vor fi temperaturi neașteptat de ridicate pentru aceasta perioada, maximele termice depașind chiar și 22 grade Celsius.Joi, temperaturile vor fi cuprinse între 23 grade Celsius și 9 grade Celsius. De asmenea,…

- Vremea se va raci de saptamana viitoare și exista probabilitatea de apariție a ploilor in majoritatea regiunilor, conform prognozei meteo emise de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) valabile pentru intervalul 16 – 29 octombrie. Prognoza meteo pe doua saptamani este realizata folosind produsele…

- Vreme calda si frumoasa in urmatoarele zile. Temperaturile vor ajunge pana la 26 de grade Celsius. LUNI. Vremea va fi mai calda decat in mod obisnuit, la mijlocul lunii octombrie, in majoritatea zonelor tarii. Cerul va fi mai mult senin, iar vantul va sufla slab si moderat. Temperaturile maxime vor…

- Meteorologii anunța ca temperaturile vor fluctua destul de mult în acest sfârșit de saptamâna, la Cluj, dar se anunța vreme frumoasa.Vineri, temperaturile vor fi cuprinse între 19 grade Celsius și 6 grade Celsius. De asemenea, cerul va fi variabil.Sâmbata,…

- „Urmeaza o incalzire usoara a vremii, miercuri ne vom apropia de temperaturile normale ale acestei perioade, adica, in jur de 20 de grade, urmand ca joi, vineri sa creasca temperaturile chiar mai mult decat ar fi normal, pana la 24 de grade in sudul tarii. Catre weekend, va urma sa avem niste precipitatii…

- Meteorologii de la ANM anunța ca la Cluj vor fi temperaturi destul de scazute în prima parte a saptamânii, fiind prognozate și ploi.Luni, temperaturile vor fi cuprinse între 12 grade Celsius și 7 grade Celsius. De asemena, cerul va fi predominant noros, fiind anunțate…